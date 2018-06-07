Искупаться в фонтанах и утолить жажду позой. Что делать Криштиану Роналду в Саранске на ЧМ-2018

Чем известен миру Саранск

Для среднестатистического жителя планеты столица Мордовии такой же ни о чем не говорящий город России, как и другие 95% процентов провинции, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и еще парочки. Для 298-тысячного уголка страны (Саранск лишь 64-й по населению в РФ) чемпионат мира – главный ивент в истории и колоссальный шанс показать себя так, чтобы запасть в душу даже самому искушенному путешествиями фанату.

При этом предстоящий ЧМ не первое спортивное мероприятие, которое состоится на территории города. В 2012-м Саранск принял 25-й кубок мира ИААФ по спортивной ходьбе и собрал у себя 62 участника из разных стран (рекорд), так что поклонники самого доступного вида спорта с этим местом немного знакомы.

Кем известен миру Саранск

Жерар Депардье и Йозеф БлаттерGetty Images

В спортивной среде город может козырнуть наличием своего футбольного клуба. «Мордовия» дважды в истории выходила в РФПЛ (в сезонах-2012/13 и 2015/16), но не поражала результатами и каждый раз падала в ФНЛ, оставив воспоминания в форме легендарной кричалки фаната Витька. Сейчас мужику уже 68 и он завязал с походами на футбол. А так «Мордва великая!» – это на все времена.

Если выйти за рамки спортивной среды, то наибольшую роль в популяризации города сыграл Обеликс, он же Портос и Дантес, а в народе – Жерар Депардье. После вручения паспорта гражданина России французский актер получил в Саранске квартиру и какое-то время даже в ней проживал, оставив после себя очень жирные следы: в 2016-м в городе открылся Культурный центр имени Депардье, а еще в его часть назвали один из ресторанов.

Байка

Одна из самых захватывающих легенд Мордовии не связана с Саранском напрямую. В 1870 году через лесные тропы Красноболодского района (100 километров от Саранска), который в те времена был еще уездом, для солдат в Сибирь везли 20 бочек золота. Но, как это часто бывает, на колонну напали разбойники, и драгоценный груз пришлось запрятать в чащах, где он так и остался.

По легенде, бочки до сих находятся где-то под Саранском, поэтому перевозбужденные энтузиасты и люди, повернутые на былинах, ежегодно рыщут по тропам в поисках сокровищ.

Где снять инстастори

Если вам не хватит фотографий напротив красавицы «Мордовии Арены», чтобы уталить селфи-голод, то в городе есть еще несколько мест, снимками откуда вы будете гордиться на пенсии. Главные селфиманы лишатся почетного звания, если не доберутся до фонтанного комплекса «Навеки с Россией». На его территории расположились 32 струящиеся чаши, на фоне которых даже самый нефотогеничный человек получится красавцем. На той же площади невозможно обойти вниманием памятник двум женщинам в национальных одеждах, которые олицетворяют единство России и Мордовии.

Надоели фото на фоне фонтанов? Не беда. Архитектура Саранка настолько впечатляющая, что челюсти просто не смогут оставаться сомкнутыми. В основном она богата памятниками и религиозными постройками: церковь Николая Чудотворца, храм Казанской иконы Божией матери, театры Яушева и Национальный драматический и, конечно, Кафедральный собор Федора Ушакова – эти места обязательны к посещению хотя бы ради памятных снимков.

Где праздновать победу

Если эмоции прут, и им нужно побольше пространства, тогда смело забивайте в навигаторе «Площадь тысячелетия». Местечко расположено неподалеку от центра Саранска и отлично приспособлено для массовых развлечений и шумных празднований. Главное украшение площади – фонтан «Звезда Мордовии», подсветка которого порадует счастливых фанатов после вечерних матчей. Там же можно искупаться, но не нужно: День ВДВ еще не скоро, поэтому загреметь в полицию можно на раз-два.

Если праздник без горячительного не праздник, то Саранск не поскупится и распахнет для вас двери многочисленных баров и ресторанов. Для этого надо держать курс на Октябрьский район, где в прослойке между улицами Васенко и Коммунистической есть десяток мест, куда можно завалиться с друзьями и шумно отметить победу любимой команды.

Где топить горе

Душевная боль рвется наружу, но ты не хочешь светить влажными глазами? Тогда направляйся в Парк имени Пушкина. На огромном пространстве раскинулись сумасшедшие по красоте аллеи, где ты всегда найдешь место для уединения, чтобы выплакать неудачу. Если захочешь отогнать грусть, то на территории парка расположены несколько монументов Александру Сергеевичу, а в центральной части находится река Саранка – водная гладь, аккуратные фонарики и медленное движение колеса обозрения целебно скажутся на внутренних ранах.

Еще одно место, где можно избавиться от горя и диффузировать с природой – река Инсар. Она рассекает город, поэтому доступ к ней найти не так уж трудно. Некоторые ее отрезки подарят оргазмические пейзажи, только будьте осторожны: в случае падения быстрые воды могут не оставить шансов на спасение.

Куда не соваться

За звание самых опасных районов Саранска конкурируют два: Ленинский и Октябрьский. Захотите пообщаться по понятиям с добрым незнакомцем, скинуть кому-нибудь мелочь или одолжить смартфон веселым ребятам в прикиде abibas – в этих местах вас ждут, как родных.

Еда

Саранская кухня богата вкусами, но отличных от других городов и областей блюд там не так много. Легендарная «Медвежья лапа» – классическое второе, которое можно найти почти в любом кафе или ресторане. С блюдом связан миф, будто молодой человек зарубил медведя и приготовил его ради женитьбы на возлюбленной, но такого ингредиента в нем нет. Основные составляющие – печенка, говядина и свинина.

Выпивка

Утолять жажду стоит мордовским аналогом кваса – позой. При перечислении составляющих этого напитка можно чуть потерять координацию (основа – свекла и ржаная мука), но местные от него в восторге. Еще они в восторге от мордовского бальзама – водички 18+, которую настаивают на 10 травах.

Что увезти с собой

Глиняная посуда из СаранскаOther Agency

Для тех, кто хочет порадовать родных и близких, но не готов тратить внушительные суммы – в помощь попсовые магнитики и другая мелочь. Но есть изделия и сувениры, которые достойны большего внимания. Одни из таких – куклы в национальных костюмах, которые используются как оберег. Богатый глиной город и его окресности активизировали умельцев, которые лепят безумные по красоте керамические изделия на любой вкус. Так что пожалуйста.

Где играть в футбол

«Мордовия Арена»

Дата открытия: 2018

Вместимость: 45 000 зрителей

«Мордовия Арена»Getty Images

Возведение арены стартовало в 2010-м и изначально не было приурочено к чемпионату мира, а окончание стройки намечалось на 2012 год. Но сдать стадион в эксплуатацию к сроку как всегда не получилось. На этот раз по объективной причине: исходно заявленная вместимость в 28 000 человек не подошла под стандарты ФИФА, поэтому открытие отложили еще на пять лет.

В апреле 2018-го «Мордовия Арена» приняла первый официальный матч с участием одноименной команды и ижевского «Зенита». Думается, футболисты второй лиги пребывали в восторге не только от внутренних красот стадиона, но и панорамы вокруг него.

Кто играет в Саранске

16 июня, 19:00: Перу – Дания.

19 июня, 15:00: Колумбия – Япония.

25 июня, 21:00: Иран – Португалия.

28 июня, 21:00: Панама – Тунис.

Матчи плей-офф Саранску не достались.

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