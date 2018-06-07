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«Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе». Певица Чичерина не выступит на ЧМ

«Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе». Певица Чичерина не выступит на ЧМ
Eurosport

10 ч. назад

О политике на футбольных мероприятиях лучше не говорить.

Певица Юлия Чичерина сообщила, что ФИФА запретила ей выступать перед болельщиками на фестивале FIFA Fan Fest в Ростове-на-Дону.

«Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками.

Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок – музыка протеста, и меня официально запретили – пришло письмо на английском языке», – написала Чичерина в Facebook.

В тексте письма, которое поступило к Чичериной, говорится следующее: «Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне».

  • Певица поддерживает самопровозглашенные ДНР и ЛНР и неоднократно выступала на Донбассе с концертами.
  • У Чичериной есть паспорт ЛНР.
  • На мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы.

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