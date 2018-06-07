В Казани полицейский попросил швею изготовить кукол, похожих на Забиваку, и арестовал ее за это

В отношении 49-летней швеи из Казани Ирины Зингаровой возбудили уголовное дело из-за изготовления ростовых кукол в виде волка Забиваки.

Как пишет TJ, в начале 2018 года швея получила из Москвы заказ на изготовление куклы, похожей на Забиваку. Осущестив заказ, женщина похвасталась фотографией изделия в социальных сетях.

В апреле в личку к Зингаровой постучался пользователь Эльдар Гайнуллин с «с неимоверно красивым котиком на аватаре». Он попросил швею изготовить еще 3 такие же куклы; при этом Гайнуллин сообщил, что у него есть разрешение на использование товарного знака FIFA. Он внес предоплату в размере 45 тысяч рублей и пообещал еще 25 тысяч по завершении работы.

Когда Гайнуллин пришел в мастерскую за заказом, он оказался не Гайнуллиным, а старшим оперуполномоченным майором полиции Ильдаром Гайнутдиновым. «Я подумала, может, это банда какая-то и стала вызывать полицию, чтобы убедиться, что пришедшие в мастерскую действительно сотрудники. Они стали отнимать у меня телефон и говорить, что я усугубляю этим свое положение. Полицию я вызвала – это были реально полицейские», – отметила Зингарова.

В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело за незаконное использование маркировочных обозначений Federation Internationale de Football Associations – FIFA, сходных до степени смешения с товарным знаком FIFA.

Ущерб от деятельности Зингаровой полиция оценила в 378 тысяч рублей.

Когда полицейские нагрянули в мастерскую, швея подожгла пакет с куклами, но стражи правопорядка заломали ей руки, потушили пакет и забрали его содержимое.

Волк Забивака – маскот, официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года.

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