Getty Images
Верховная Рада не рекомендует украинским телеканалам показывать чемпионат мира
Хотя канал «Интер» уже купил права.
Верховная Рада Украины опубликовала документ, где выступила против трансляций матчей чемпионата мира-2018 на территории страны.
Идею поддержали комитет по вопросам свободы слова и информационной политике и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.
- 30 мая украинский телеканал «Интер» сообщил, что будет показывать матчи чемпионата мира.
- Турнир стартует 14 июня матчем между Россией и Саудовской Аравией. А кто сыграет в финале – хороший вопрос.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте