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Верховная Рада не рекомендует украинским телеканалам показывать чемпионат мира

Верховная Рада не рекомендует украинским телеканалам показывать чемпионат мира
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 6 ч. назад

Хотя канал «Интер» уже купил права.

Верховная Рада Украины опубликовала документ, где выступила против трансляций матчей чемпионата мира-2018 на территории страны.

Идею поддержали комитет по вопросам свободы слова и информационной политике и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

  • 30 мая украинский телеканал «Интер» сообщил, что будет показывать матчи чемпионата мира.
  • Турнир стартует 14 июня матчем между Россией и Саудовской Аравией. А кто сыграет в финале – хороший вопрос.

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