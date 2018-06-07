У России самый низкий рейтинг среди участников ЧМ, она даже ниже Гвинеи

Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкую для себя 70-ю строчку в рейтинге лучших команд ФИФА.

Выше российской сборной расположились такие команды, как Буркина-Фасо, Кабо-Верде и Гвинея.

Соперник России по первому матчу на чемпионате мира – Саудовская Аравия – занял 67-е место в списке.

Первые три строчки оккупировали Германия, Бразилия и Бельгия.

Уругвай и Египет (другие команды, с которыми Станислав Черчесов сыграет на ЧМ) заняли 14-е и 45-е места соответственно.

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