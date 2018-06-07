Кагава (Япония), Мане (Сенегал) и Хамес (Колумбия). Кого будет крушить Левандовский в группе H

Япония

Топ

Для Синдзи Кагавы последний сезон не назвать блестящим: 5 мячей в 19 матчах «Боруссии». Из-за нового повреждения Синдзи почти не готовился к ЧМ-2018, но для Японии он все еще главная опция в атаке (29 голов в 89 играх за сборную). Кагаве всего 29, после провала в «МЮ» и среднего камбэка в «Дортмунд» у него есть гигантский шанс снова засиять и втащить японцев в плей-офф.

Фрешмен

У Японии, которая поборется на ЧМ за плей-офф, нет щеглов, которые вырастут в местных Роналду. Из всех талантов можно выделить запасного кипера Косуке Накамуру. 23-летний вратарь получит шанс в ближайшем будущем и заменит Кавасиму и Хигасигути в сборной. Он уже играет в раме «Касимы» четыре сезона и стал лучшим голкипером японской лиги-2017.

Коуч

На ЧМ-2018 Японию втащил Вахид Халилходжич, но конфликт с костяком сборной и федерацией обнулил его контракт. В апреле боснийца заменил Акира Нисино, которого любят в Японии еще по победе над бразильцами на Олимпиаде в Атланте. Тренер считает, что в контрольных играх результаты не важны: ему достаточно командной работы, особенно быстрого перехода в атаку. Химия между штабом и игроками с каждой тренировкой будет только улучшаться.

Состав

Повод для оптимизма

Команда с Халилходжичем становилась только хуже, но при Нисино атмосфера явно улучшилась. Игроки выглядят довольными заменой, ведь им нечего терять. Группа с Польшей, Колумбией и Сенегалом кажется очень ровной, случиться может всякое.

Прогноз: четвертое место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/201

Польша

Топ

Роберт Левандовский важен для построения команды и дает сборной необходимую уверенность. Он лучший бомбардир нации в истории и вколотил 16 из 28 мячей поляков в отборочном цикле. Левандовский прилетит в Россию после изматывающего сезона в Бундеслиге – на Евро-2016 форвард забил лишь однажды и спихнул слабое выступление на усталость.

Фрешмен

Петра Зелиньского отправляют из «Наполи» в топ-клубы, польские эксперты предрекают ему большую карьеру. У 24-летнего хава блестящая техника и пас, но в сборной Петр чередует сильные и слабые матчи. Евро-2016 получился для него провальным – Зелиньского заменили к перерыву в матче с Украиной. Сейчас пришло время доказывать, что он способен на большее.

Коуч

Адама Навалку уважают в Польше за трудовую этику и энтузиазм. Он выиграл чемпионат с родной «Вислой» сначала как игрок, затем как тренер, и первым из специалистов вывел сборную на Евро и ЧМ. Навалка не боится тяжелых решений и дает шанс молодым. Адам обожает итальянский футбол и постоянно ищет новые решения в тактике – после отбора тренер уже поменял схему в обороне на трех защитников.

Состав

Повод для оптимизма

У Польши есть потенциал для выхода из группы, но уже первая игра с Сенегалом станет решающей. От эффективности и свежести Левандовского зависит проход поляков в следующий раунд, а возвращение Аркадиуша Милика даст Навалке больше опций в атаке и больше пространства для Роберта на поле.

Прогноз: второе место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/51

Колумбия

Топ

За классную технику, видение поля и плеймейкерские функции Хамеса Родригеса часто считают наследником Карлоса Вальдеррамы, национальной легенды со 111 матчами за сборную. Одна из суперзвезд прошлого чемпионата мира провел сезон в аренде в «Баварии» и полностью оправдал ожидания. 7 мячей и 11 передач в Бундеслиге дают надежду на ренессанс Хамеса и в сборной Колумбии.

Фрешмен

Прошлым летом «Тоттенхэм» заплатил за 21-летнего Давинсона Санчеса 40 миллионов евро. После одного года в «Аякса» центральный защитник превратился в будущую звезду. Маурисио Почеттино верит в его умения и регулярно выделяет место на поле (31 матч в сезоне-2017/18). Мощный, быстрый, решительный – каждый тренер хотел бы его в свою команду.

Коуч

Хосе Пекерман трижды побеждал с аргентинскими молодежками на ЧМ и дважды брал Копа Америка U-20. Он известен тактической гибкостью, часто подбирает футболистов под свой стиль игры и принимает спорные решения по составу. С Колумбией Пекерман работает с 2012 года. Тренер обновил костяк, оставшийся от золотого поколения 90-х, и превратился в национального героя за классную игру сборной.

Состав

Повод для оптимизма

Для некоторых звезд – Радамеля Фалькао, Карлоса Бакки, Кристиана Сапаты – ЧМ-2018 станет последней возможностью выиграть хоть что-то на топ-уровне. Ни у кого из них не будет проблем с мотивацией. Под управлением Пекермана крутые футболисты мечтают о том, чтобы стать легендами. В России колумбийцы будут опасны для всех.

Прогноз: первое место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/34

Сенегал

Топ

Все смотрят на Садио Мане. Он – самый дорогой африканский игрок в истории (35 млн евро), забил 20 мячей в сезоне-2017/18 и положил гол «Реалу» в финале Лиги чемпионов. Он тащит сборную с 2012 года и ловит сравнения с Эль-Хаджи Диуфом, звездой сенегальцев-2002.

Фрешмен

Кейта Бальде перешел в «Монако» в 2017-м, а до этого зажигал в «Лацио». Монегаски заплатили за 23-летнего парня 30 млн евро и получили от него кучу крутых моментов. Только в прошлом сезоне он отгрузил 8 мячей и 11 передач за 33 игры «Монако».

Коуч

Алу Сиссе был капитаном сборной на шедевральном ЧМ-2002 и вернулся в нее уже тренером. Сиссе работает с 2015 года и прошел отбор в африканской зоне без поражений. 42-летний коуч с дредами уже вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка африканских наций-2017 и надеется на что-то похожее и в России.

Состав

Повод для оптимизма

В сборной Сенегала полно игроков из приличных европейских клубов. Калиду Кулибали из «Наполи» доминирует в обороне, Садио Мане – один из лучших в АПЛ, а Кейта Бальде достаточно прокачался во Франции, чтобы убивать. Состав позволяет Алу Сиссе играть по схеме 4-3-3 и вместе с остальными бороться за плей-офф.

Прогноз: третье место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/151

Матчи группы H на ЧМ-2018

19 июня 15:00 Колумбия Япония Саранск 19 июня 18:00 Польша Сенегал Москва 24 июня 18:00 Япония Сенегал Екатеринбург 24 июня 21:00 Польша Колумбия Казань 28 июня 17:00 Япония Польша Волгоград 28 июня 17:00 Сенегал Колумбия Самара

Составы России, Бразилии, Германии и еще 29 участников ЧМ-2018

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