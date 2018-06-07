«Хочу пожелать, чтоб Господь Бог вас охранял». Газзаев обратился к Путину с сахарной речью

Бывший футбольный тренер и депутат Государственной думы VII созыва обратился к президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии.

«Все наше футбольное сообщество прекрасно понимает, Владимир Владимирович, какая загруженность у вас сегодня. И занятость. Сложность в международной политической ситуации. Поэтому у нас просьба, чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель.

Мне очень приятно. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович, хочу пожелать, чтоб Господь Бог вас охранял, чтоб Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо», – сказал Газзаев.

Газзаев в качестве тренера 4 раза выигрывал чемпионат России: один раз с «Аланией» и 3 – с ЦСКА.

В 2005 году ЦСКА под руководством Газзаева победил в Кубке УЕФА.

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