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Израиль попросил ФИФА не допускать Аргентину к ЧМ из-за отмены товарищеского матча
Месси испугался, что не выиграет Кубок.
Израильская футбольная ассоциация намерена обратиться в штаб-квартиру ФИФА с просьбой вывести сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира по футболу-2018.
Ранее Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем, который должен был пройти в Иерусалиме 9 июня, из-за давления со стороны Палестины. В Израиле считают, что в их отношении была применена «религиозная дискриминация», и будут настаивать на исключении «альбиселесте» из числа команд, которые сыграют в России.
- Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.
- Чемпионат мира стартует 14 июня матчем между Россией и Саудовской Аравией.
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