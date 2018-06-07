Моряки попросили у Путина разрешение разместить на судах портреты Мутко, чтобы корабли не утонули

В ходе «Прямой линии с президентом России» слово взяли моряки, попросившие у Владимира Путина разрешение рисовать портреты бывшего министра спорта Виталия Мутко на судах.

По мнению моряков, благодаря изображениям Мутко корабли станут непотопляемыми. Но Путин подчеркнул, что российские суда и так не могут утонуть: «Наши корабли и так непотопляемы. Это результат работы военных судостроителей и выучки экипажей. Надеюсь, это будет совершенствоваться».

Мутко возглавлял Российский футбольный союз с 2005 по 2009 и с 2015 по 2017 год.

С 18 мая 2018 года Мутко вступил в должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

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