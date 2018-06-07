Роман Павлюченко: «Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги чемпионов»

Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сравнил уровень футбола в России и Англии.

«Я думаю, сейчас сравнивать Россию и Англию, Испанию и так далее не стоит. Это только в последние годы у нас стали открывать какие-то детские школы, строить стадионы, стали уделять много внимания футболу. Раньше такого не было, детский футбол был запущен и так далее. В Англии же играют поколениями. Там много лет уделяют внимание детскому футболу и выращивают футболистов. А российский футбол только сейчас к этому идет.

Между подготовкой игроков в России и Англии большая разница. Но наш футбол движется вперед, пройдет еще несколько лет и все будет в порядке. Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги чемпионов», – сказал Павлюченко.

В 2007 году Павлюченко забил в ворота сборной Англии 2 гола, выступая за сборную России. Команда Гуса Хиддинка одержала победу – 2:1.

В мае 2018 года Павлюченко объявил о завершении карьеры.

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