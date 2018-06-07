Владимир Путин: «Пусть Мутко работает. Потенциал у него хороший»

Президент РФ Владимир Путин не собирается отправлять в отставку Виталия Мутко, который работает председателем Правительства по вопросам строительства и регионального развития.

«За годы его работы немало сделано. Посмотрите, чего и сколько построено. Обращайтесь к фактам, а не эмоциям. Мы знаем, какая атака на него предпринималась. В связи с допинговым скандалом, например. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. И потенциал у него хороший. Пусть работает», – отметил Путин.

В 2005-2009 и 2015-2017 годах Мутко возглавлял Российский футбольный союз.

С мая 2012 года по октябрь 2016-го Мутко занимал должность министра спорта РФ.

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