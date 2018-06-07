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Смолов, русский пацан и гопники снялись в гангстерском клипе Ричи с Неймаром, Сереной и прочими

Смолов, русский пацан и гопники снялись в гангстерском клипе Ричи с Неймаром, Сереной и прочими
Eurosport

16 ч. назад

Крутейшее видео лета.

Знаменитый режиссер Гай Ричи заделал ядерный клип в честь предстоящего ЧМ-2018.

По сюжету мальчик Андрей – будущее российского футбола – шикарным ударом наказывает четырех задир-гопников. Дальнейшая судьба парнишки остается за кадром. Русские субтитры прилагаются.

Параллельно с основным сюжетом рассказываются истории жизни Харри Кейна, Неймара, Месута Озила и Бенжамена Менди. Помимо них засветились такие звезды футбола и спорта, как Федор Смолов, Давид де Хеа, Эден Азар, Серена Уильямс, Тьерри Анри, Рауль Хименес и Патрис Эвра.

  • Ричи – режиссер таких фильмов, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», в которых снялся экс-футболист Винни Джонс.
  • В последнем фильме Ричи «Меч короля Артура» сыграл Дэвид Бекхэм.
  • ЧМ-2018 стартует 14 июня.

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