Eurosport
Смолов, русский пацан и гопники снялись в гангстерском клипе Ричи с Неймаром, Сереной и прочими
Крутейшее видео лета.
Знаменитый режиссер Гай Ричи заделал ядерный клип в честь предстоящего ЧМ-2018.
По сюжету мальчик Андрей – будущее российского футбола – шикарным ударом наказывает четырех задир-гопников. Дальнейшая судьба парнишки остается за кадром. Русские субтитры прилагаются.
Параллельно с основным сюжетом рассказываются истории жизни Харри Кейна, Неймара, Месута Озила и Бенжамена Менди. Помимо них засветились такие звезды футбола и спорта, как Федор Смолов, Давид де Хеа, Эден Азар, Серена Уильямс, Тьерри Анри, Рауль Хименес и Патрис Эвра.
- Ричи – режиссер таких фильмов, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», в которых снялся экс-футболист Винни Джонс.
- В последнем фильме Ричи «Меч короля Артура» сыграл Дэвид Бекхэм.
- ЧМ-2018 стартует 14 июня.
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