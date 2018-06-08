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Врач сборной Бразилии: «У нас нет табу на секс для футболистов на время чемпионата мира»

Врач сборной Бразилии: «У нас нет табу на секс для футболистов на время чемпионата мира»
Eurosport

11 ч. назад

Бразильский подход против немецкого.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв запретил футболистам секс на время похода за вторым подряд золотом чемпионата мира. Бразильцам придется куда легче.

«Я не думаю, что на это могут быть какие-либо табу. Секс – естественная вещь, а у нас молодые футболист с превосходным здоровьем.

Это более чем естественно с физической и ментальной точек зрения, что они занимаются сексом в свободное время, ведь во время подготовки к чемпионату мира на них лежит огромное давление.

Для нас это не проблема», – сказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар Globo Esporte.

  • На групповом этапе ЧМ-2018 Бразилия сыграет со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).
  • Бразильцы не брали медалей чемпионатов мира с 2002 года.

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