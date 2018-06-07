Каземиро нанес травму перешедшему в «МЮ» Фреду на тренировке сборной Бразилии

Сборная Бразилии столкнулась с первыми кадровыми проблемами за неделю до старта чемпионата мира.

Во время двусторонней тренировки полузащитник Фред повредил голеностоп в борьбе за мяч с Каземиро и не закончил занятие.

В ближайшие 24 часа врачи осмотрят 25-летнего футболиста и поставят ему диагноз, передает Globo Esporte.

5 июня «МЮ» объявил о переходе Фреда из «Шахтера». Ожидается, что сделка обойдется манкунианцам в 55 млн евро.

На счету полузащитника 7 матчей за сборную Бразилии и выступление на Кубке Америки-2015.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме