Eurosport
Каземиро нанес травму перешедшему в «МЮ» Фреду на тренировке сборной Бразилии
Упс.
Сборная Бразилии столкнулась с первыми кадровыми проблемами за неделю до старта чемпионата мира.
Во время двусторонней тренировки полузащитник Фред повредил голеностоп в борьбе за мяч с Каземиро и не закончил занятие.
В ближайшие 24 часа врачи осмотрят 25-летнего футболиста и поставят ему диагноз, передает Globo Esporte.
- 5 июня «МЮ» объявил о переходе Фреда из «Шахтера». Ожидается, что сделка обойдется манкунианцам в 55 млн евро.
- На счету полузащитника 7 матчей за сборную Бразилии и выступление на Кубке Америки-2015.
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