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Каземиро нанес травму перешедшему в «МЮ» Фреду на тренировке сборной Бразилии

Каземиро нанес травму перешедшему в «МЮ» Фреду на тренировке сборной Бразилии
Eurosport

12 ч. назад

Упс.

Сборная Бразилии столкнулась с первыми кадровыми проблемами за неделю до старта чемпионата мира.

Во время двусторонней тренировки полузащитник Фред повредил голеностоп в борьбе за мяч с Каземиро и не закончил занятие.

В ближайшие 24 часа врачи осмотрят 25-летнего футболиста и поставят ему диагноз, передает Globo Esporte.

  • 5 июня «МЮ» объявил о переходе Фреда из «Шахтера». Ожидается, что сделка обойдется манкунианцам в 55 млн евро.
  • На счету полузащитника 7 матчей за сборную Бразилии и выступление на Кубке Америки-2015.

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