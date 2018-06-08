Подруга Руя Патрисиу написала книгу, в которой советует игрокам мастурбировать перед матчами

Подруга вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу, врач-сексолог Вера Рибейру написала книгу «Руководство по соблазнению».

В ней Вера уделила большое внимание сексуальной жизни футболистов. В частности, доктор Рибейру советует игрокам собственноручно снимать стресс перед матчами, если рядом нет партнеров.

«В сексуальном воздержании ничего положительного нет. Футболистам нельзя запрещать секс перед матчами, но мы понимаем, что из-за определенного режима они находятся вдали от семей». – сказала в эфире португальского ТВ Вера, слова которой приводит The Mirror.

На групповом этапе ЧМ-2018 Португалия сыграет с Испанией, Марокко (родиной Бадра Хари) и Ираном.

30-летний Патрисиу во второй раз поедет на чемпионат мира. Помимо ЧМ-2014 он ездил на Евро-2008, Евро-2012, Евро-2016 и Кубок Конфедераций-2017.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме