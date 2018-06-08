Кевин де Брёйне, Вахби Хазри, Блас Перес. Кого размажет Харри Кейн в группе G чемпионата мира-2018

Бельгия

Топ

Для нынешнего поколения Бельгии наступило золотое время: Лукаку, Азар, Мертенс – этих ребят хочет любой тренер. На поле руководит игрой «красных дьяволов» Кевин де Брёйне. 26-летний полузащитник – сублимация огромного таланта этой Бельгии. Де Брёйне в одиночку решал матчи за «Ман Сити» (8+17 по голам и ассистам), так что Бельгия точно поблагодарит Кевина не только за изобретательную игру, но и за голы.

Фрешмен

У Юри Тилеманса был сложный дебют в «Монако», но миру по-прежнему очевидно: 21-летний полузащитник талантлив, как черт. Уникальный стиль игры и способность гонять от штрафной до штрафной множатся на симпатию Роберто Мартинеса. Тилеманс легко взорвет игру Бельгии, когда выскочит с лавки – тренер точно даст Юри шанс.

Тренер

Роберто Мартинес очень напоминает свою команду – он талантлив, но нестабилен. Например, еще в 2013-м его «Уиган» казнил «Ман Сити» в финале Кубка Англии, а затем феерично вылетел из АПЛ. То же самое было и с «Эвертоном»: фантастический дебют, рекорд клуба по очкам в Премьер-лиге, пятое место. На следующий сезон – 11-е место, еще через год – 14-е. В 2016-м некоторые игроки сборной Бельгии с недоумением встретили новость о назначении Мартинеса их тренером. Но Роберто вывел Де Брёйне и компанию в Россию с двумя играми в запасе. Тем не менее, сомнения все еще живы – достаточно вспомнить скандал из-за неприглашения Раджи Наингголана.

Состав

Повод для оптимизма

Просто вернитесь к слайду выше. Оптимизм бельгийцев заключается не в удачной жеребьевке, не в сильном тренере, не в толпе защитников – в руках Роберто Мартинеса самая многогранная атака чемпионата мира. Счастье Бельгии в том, что они могут отталкиваться от собственной силы. Фамилии Де Брёйне, Азар и Лукаку вызывают тремор у защитников до стартового свистка.

Прогноз: второе место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/12

Панама

Топ

Ну, как топ. 37-летний Блас Перес божит в чемпионате Гватемалы: 32 матча – 17 голов за «Мунисипаль». За сборную ветеран отыграл 113 игр и забил 43 мяча. Во время отбора Перес колотил за Панаму два самых важных гола: первый не позволил Гондурасу оторваться от прямого конкурента, а второй – Коста-Рике – в последний момент вывел Панаму на чемпионат мира. Так что две вещи можно сказать точно: в дебютный для Панамы ЧМ ее вожак предельно мотивирован, а его опыта хватит, чтобы вовремя использовать единственный момент за встречу.

Фрешмен

Михаэль Амир Мурильо играет в нью-йоркском «Ред Булле». 22-летний правый защитник гоняет в MLS с 2017-го, а по результатам сезона-2017/2018 КОНКАКАФ включила его в символическую сборную местной Лиги чемпионов. Молодой Мурильо был одним из вожаков, которые вывели «Ред Булл» в полуфинал.

Тренер

Эрнан Дарио Гомес – один из четырех тренеров за всю историю, что выводили на чемпионат мира три различные нации. Но, как и для Панамы, попадание в Россию – невероятный успех для тренера: последний раз Эрнан вывозил Эквадор в Японию и Корею в 2002-м, а до этого – Колумбию в 1998-м. При этом как ассистент тренера Колумбии Гомес работал еще на двух кубках мира в (90-м и 94-м годах).

Состав

Повод для оптимизма

Это первое попадание одной из самых нищих стран на чемпионат мира. Чего еще нужно?

Прогноз: четвертое место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/1000

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Тунис

Топ

Вахби Хазри лишь подменяет главную звезду команды – Юссефа Мсакни, который травмировал коленку. 27-летний Хазри попался на глаза английским скаутам после бодрого сезона с «Бордо». Карьера в «Сандерленде» не пошла: пиком стала победа над «МЮ» в феврале 2016-го, которую обеспечил Вахби. Чуть позже «коты» вылетели в Чемпионшип, а Хазри вернули во Францию. В «Ренне» Хазри забил 9 мячей в 17 матчах и подошел к ЧМ в отличной форме.

Wahbi Khazri (Rennes)Getty Images

Фрешмен

Саиф-Эддин Хауи принадлежит «Марселю», но выступает в аренде за «Труа». 23-летний полузащитник немного напоминает молодого Роббена: Хауи тоже может играть в центре поля, но излюбленный прием парня – проход по правому флангу, подсечка под себя и удар с левой ноги в дальний угол.

Тренер

55-летний Набиль Малул работал помощником главного тренера, когда Тунис выиграл Кубок Африки в 2002-м. Малул сменил в технической зоне Хенрика Касперчака после Кубка Африки 2017-го и сразу же изменил стиль команды на атакующий и резкий.

Tunisian coach Nabil Maaloul reacts during the international friendly football match between Tunisia vs Costa Rica on March 27, 2018Eurosport

Состав

Повод для оптимизма

Малул верит в молодых игроков и регулярно дает им время. Заряженность и наглость вполне позволят Тунису побороться за второе место при доле везения. Или невезении Бельгии.

Прогноз: третье место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/501

Англия

Топ

Харри Кейн провел четыре блестящих сезона подряд, но провалил Евро-2016. Естественно, не он один в сборной Англии был плох, но лидер «Тоттенхэма» всегда стремится к совершенству и развивается. Кроме того, команда Саутгейта – калька со «шпор», так что Кейн будет чувствовать себя комфортно. В сезоне-2017/18 Харри боролся за «Золотую бутсу» (30 голов в 37 матчах АПЛ) против Салаха и Месси, а конкуренция с лучшими – двигатель прогресса.

Харри Кейн, сборная АнглияImago

Фрешмен

Рубен Лофтус-Чик попал на чемпионат мира благодаря травме Алекса Окслейд-Чемберлена. Для 22-летнего полузащитника это огромный аванс и шанс не только на трофей со сборной, но и на будущее в «Челси». Сезон-2017/18 Рубен провел в аренде за «Кристал Пэлас» и доказал, что сочетает в себе атлетизм и технику.

Тренер

Гарет Саутгейт признавался, что не был первой опцией на замену Сэму Эллардайсу. Зануды из Футбольной Ассоциации Англии требовали более громкого имени, учитывая скромную тренерскую карьеру – «Мидлсбро» и английская молодежка. Одни, прочитав «Войну и мир», решают, что это приключенческий роман, а другие, читая состав на обертке от жвачки, постигают тайны вселенной. Случай Саутгейта явно относится ко второму варианту.

Гарет Саутгейт, сборная АнглииGetty Images

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Повод для оптимизма

С большинством нынешних сборников Гарет Саутгейт уже работал в молодежке, поэтому адаптация и юных игроков Англии, и самого коуча в основной команде прошла легко и безболезненно. Так что впервые за годы «три льва» выглядят свежей и современной командой, а не мертвечиной.

Прогноз: первое место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/17

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