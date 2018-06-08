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Кевин де Брёйне, Вахби Хазри, Блас Перес. Кого размажет Харри Кейн в группе G чемпионата мира-2018

Де Брёйне, Хазри, Перес. Кого размажет Кейн в группе
Артем Мазилкин

9 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Два фаворита и два пассажира – здесь все ясно до начала. Или нет?

Бельгия

Топ

Для нынешнего поколения Бельгии наступило золотое время: Лукаку, Азар, Мертенс – этих ребят хочет любой тренер. На поле руководит игрой «красных дьяволов» Кевин де Брёйне. 26-летний полузащитник – сублимация огромного таланта этой Бельгии. Де Брёйне в одиночку решал матчи за «Ман Сити» (8+17 по голам и ассистам), так что Бельгия точно поблагодарит Кевина не только за изобретательную игру, но и за голы.

Кевин Де Брёйне, Бельгия

Фрешмен

У Юри Тилеманса был сложный дебют в «Монако», но миру по-прежнему очевидно: 21-летний полузащитник талантлив, как черт. Уникальный стиль игры и способность гонять от штрафной до штрафной множатся на симпатию Роберто Мартинеса. Тилеманс легко взорвет игру Бельгии, когда выскочит с лавки – тренер точно даст Юри шанс.

Тренер

Роберто Мартинес очень напоминает свою команду – он талантлив, но нестабилен. Например, еще в 2013-м его «Уиган» казнил «Ман Сити» в финале Кубка Англии, а затем феерично вылетел из АПЛ. То же самое было и с «Эвертоном»: фантастический дебют, рекорд клуба по очкам в Премьер-лиге, пятое место. На следующий сезон – 11-е место, еще через год – 14-е. В 2016-м некоторые игроки сборной Бельгии с недоумением встретили новость о назначении Мартинеса их тренером. Но Роберто вывел Де Брёйне и компанию в Россию с двумя играми в запасе. Тем не менее, сомнения все еще живы – достаточно вспомнить скандал из-за неприглашения Раджи Наингголана.

Роберто Мартинес

Состав

Состав Бельгии

Повод для оптимизма

Просто вернитесь к слайду выше. Оптимизм бельгийцев заключается не в удачной жеребьевке, не в сильном тренере, не в толпе защитников – в руках Роберто Мартинеса самая многогранная атака чемпионата мира. Счастье Бельгии в том, что они могут отталкиваться от собственной силы. Фамилии Де Брёйне, Азар и Лукаку вызывают тремор у защитников до стартового свистка.

Прогноз: второе место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/12

Панама

Топ

Ну, как топ. 37-летний Блас Перес божит в чемпионате Гватемалы: 32 матча – 17 голов за «Мунисипаль». За сборную ветеран отыграл 113 игр и забил 43 мяча. Во время отбора Перес колотил за Панаму два самых важных гола: первый не позволил Гондурасу оторваться от прямого конкурента, а второй – Коста-Рике – в последний момент вывел Панаму на чемпионат мира. Так что две вещи можно сказать точно: в дебютный для Панамы ЧМ ее вожак предельно мотивирован, а его опыта хватит, чтобы вовремя использовать единственный момент за встречу.

Panama's forward Blas Perez celebrates

Фрешмен

Михаэль Амир Мурильо играет в нью-йоркском «Ред Булле». 22-летний правый защитник гоняет в MLS с 2017-го, а по результатам сезона-2017/2018 КОНКАКАФ включила его в символическую сборную местной Лиги чемпионов. Молодой Мурильо был одним из вожаков, которые вывели «Ред Булл» в полуфинал.

Тренер

Эрнан Дарио Гомес – один из четырех тренеров за всю историю, что выводили на чемпионат мира три различные нации. Но, как и для Панамы, попадание в Россию – невероятный успех для тренера: последний раз Эрнан вывозил Эквадор в Японию и Корею в 2002-м, а до этого – Колумбию в 1998-м. При этом как ассистент тренера Колумбии Гомес работал еще на двух кубках мира в (90-м и 94-м годах).

Panama coach Hernan Dario Gomez has questioned England's ability to be World Cup contenders

Состав

Состав Панамы

Повод для оптимизма

Это первое попадание одной из самых нищих стран на чемпионат мира. Чего еще нужно?

Прогноз: четвертое место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/1000

Распиание группы G

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Тунис

Топ

Вахби Хазри лишь подменяет главную звезду команды – Юссефа Мсакни, который травмировал коленку. 27-летний Хазри попался на глаза английским скаутам после бодрого сезона с «Бордо». Карьера в «Сандерленде» не пошла: пиком стала победа над «МЮ» в феврале 2016-го, которую обеспечил Вахби. Чуть позже «коты» вылетели в Чемпионшип, а Хазри вернули во Францию. В «Ренне» Хазри забил 9 мячей в 17 матчах и подошел к ЧМ в отличной форме.

Wahbi Khazri (Rennes)

Wahbi Khazri (Rennes)Getty Images

Фрешмен

Саиф-Эддин Хауи принадлежит «Марселю», но выступает в аренде за «Труа». 23-летний полузащитник немного напоминает молодого Роббена: Хауи тоже может играть в центре поля, но излюбленный прием парня – проход по правому флангу, подсечка под себя и удар с левой ноги в дальний угол.

Тренер

55-летний Набиль Малул работал помощником главного тренера, когда Тунис выиграл Кубок Африки в 2002-м. Малул сменил в технической зоне Хенрика Касперчака после Кубка Африки 2017-го и сразу же изменил стиль команды на атакующий и резкий.

Tunisian coach Nabil Maaloul reacts during the international friendly football match between Tunisia vs Costa Rica on March 27, 2018

Tunisian coach Nabil Maaloul reacts during the international friendly football match between Tunisia vs Costa Rica on March 27, 2018Eurosport

Состав

Состав Туниса

Повод для оптимизма

Малул верит в молодых игроков и регулярно дает им время. Заряженность и наглость вполне позволят Тунису побороться за второе место при доле везения. Или невезении Бельгии.

Прогноз: третье место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/501

Англия

Топ

Харри Кейн провел четыре блестящих сезона подряд, но провалил Евро-2016. Естественно, не он один в сборной Англии был плох, но лидер «Тоттенхэма» всегда стремится к совершенству и развивается. Кроме того, команда Саутгейта – калька со «шпор», так что Кейн будет чувствовать себя комфортно. В сезоне-2017/18 Харри боролся за «Золотую бутсу» (30 голов в 37 матчах АПЛ) против Салаха и Месси, а конкуренция с лучшими – двигатель прогресса.

Харри Кейн, сборная Англия

Харри Кейн, сборная АнглияImago

Фрешмен

Рубен Лофтус-Чик попал на чемпионат мира благодаря травме Алекса Окслейд-Чемберлена. Для 22-летнего полузащитника это огромный аванс и шанс не только на трофей со сборной, но и на будущее в «Челси». Сезон-2017/18 Рубен провел в аренде за «Кристал Пэлас» и доказал, что сочетает в себе атлетизм и технику.

Тренер

Гарет Саутгейт признавался, что не был первой опцией на замену Сэму Эллардайсу. Зануды из Футбольной Ассоциации Англии требовали более громкого имени, учитывая скромную тренерскую карьеру – «Мидлсбро» и английская молодежка. Одни, прочитав «Войну и мир», решают, что это приключенческий роман, а другие, читая состав на обертке от жвачки, постигают тайны вселенной. Случай Саутгейта явно относится ко второму варианту.

Гарет Саутгейт, сборная Англии

Гарет Саутгейт, сборная АнглииGetty Images

Состав

Состав Англии

Повод для оптимизма

С большинством нынешних сборников Гарет Саутгейт уже работал в молодежке, поэтому адаптация и юных игроков Англии, и самого коуча в основной команде прошла легко и безболезненно. Так что впервые за годы «три льва» выглядят свежей и современной командой, а не мертвечиной.

Прогноз: первое место

Шансы выиграть ЧМ-2018: 1/17

Кагава, Мане и Хамес. Кого будет крушить Левандовский в группе H

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