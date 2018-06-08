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Земфире запретили участие в концертах во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и Калининграде

Земфире запретили участие в концертах во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и Калининграде
Eurosport

10 ч. назад

Ничего себе.

Рок-исполнительнице Земфире Рамазановой запретили участвовать в концертах в рамках FIFA Fun Fest в Нижнем Новгороде и Калининграде.

«Фестивали, запланированные к проведению в Нижнем Новгороде и Калининграде, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения ЧМ-2018.

На протяжении трех месяцев руководство ЗАО «Планета Плюс» проводило ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов. Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу.

Однако вчера, 5 июня 2018 года, мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения ЧМ-2018», – говорится в заявлении на официальном сайте Земфиры.

Концерты в Казани и Санкт-Петербурге остаются в расписании.

  • ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
  • Чемпионат примут 12 стадионов в 11 городах России.

(Фото: официальная страница Земфиры Вконтакте)

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