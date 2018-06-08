Селфи с Геной Букиным и уральские пельмени. Что делать Полю Погба в Екатеринбурге на ЧМ-2018

Чем известен миру Екатеринбург

Каждый видел этот тяжеленный мотоцикл с коляской, на котором теперь гоняют только деды с дачи. Все эти шедевры были спроектированы и изготовлены в Екатеринбурге и получили легендарное название «Урал». Еще он является дальнейшим развитием мотоцикла М-72 – копии немецкого BMW R71.

Екатеринбург уверенно занял место короля русского рока. Там выросли Владимиры Пресняковы, Юлия Чичерина, участники группы «Чайф», Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов («Агата Кристи») и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»).

Кем известен миру Екатеринбург

Самый известный футболист из Екатеринбурга – Олег Шатов – пропустит ЧМ из-за травмы и тлена в «Зените». Олег родился в Нижнем Тагиле, но сделал имя в «Урале». Еще в Свердловской Области родились Олег Веретенников и Игорь Смольников, который представит город на ЧМ.

Также в Екатеринбурге родились или живут фигурист Максим Ковтун, биатлонист Антон Шипулин и боксер Костя Дзю.

Любой футбольный фанат знает легенду уральского футбола – Гену Букина. Монумент автору хет-трика на турнире «Кожаный мяч» расположился на улице Вайнера и ждет селфи с каждым желающим. Кстати, это первый в России памятник герою сериала.

Байка

В 1931 году появилась изумительная история, что в трамваях Екатеринбурга вместо билетика можно получить кружку пива и воблу. На такой отчаянный шаг власти города пошли ради увеличения использования непопулярного и убыточного транспорта. Говорили, что народ ломанул в вагончики, но официального подтверждения байка не получила.

Кто играет в Екатеринбурге

Матчи плей-офф Екатеринбургу не достались.

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Где снять инстастори

Три года назад в Екатеринбурге появился крутейший арт – памятник клавиатуре. На газоне одного из парков в точности скопирована бетонная раскладка. Она проходит вдоль пешеходного туристического маршрута «Красная линия», пролегающего через 32 главные достопримечательности центра города.

Ельцин-центр звучит как что-то страшно, но нет. Культурный и образовательный комплекс, частично построенный на деньги семьи Бориса Николаевича, выглядит стильно и вполне украсит любой инстаграм, а название локации явно повеселит подписчиков.

Самые крутые виды на город открываются со смотровой площадки БЦ «Высоцкий». С высоты 52 этажей (это 186 метров) в хорошую погоду можно зацепить видимость в 25 км. Там доступен аудиогид, но лучше захватить телефон, потому что фотки получатся отпадными.

Где праздновать победу

Плотинка – идеальное место для того, чтобы красиво сойти с ума. По идее, это обычный мост, но выглядит все очень стильно и мило. Там назначают свидания, фоткаются, катаются на скейтах, отмечают традиционные праздники – скоро еще и будут праздновать победы.

Если Плотинка будет забита, то места точно хватит на Уральском Арбате. Центральная аллея города – улица Вайнера – одна из старейших в Екатеринбурге. Там можно шумно прогуляться, накупить сувениров и поорать за своих.

Где топить горе

Если ты поймаешь грустного после матча, то идеальнее всего плакать в Харитоновском саду. Там уединенно, зелененько и романтично. А еще это кладбище мужской свободы – именно там проходит большинство свадебных мероприятий.

Еще рекомендуется приуныть и покормить уточек в дендропарке. Там можно поваляться под огромными тенистыми деревьями и подумать, почему Дешам не взял Рабьо и как бы круто сейчас забивал Ляказетт.

Куда не соваться

Екатеринбург – молодой и комфортный город, но и там есть места, где все еще отжимают мобилки, снимают кроссовки и дают по кумполу без причины. Избежать проблем очень легко – надо просто обходить места со страшным названием. Вторчермет, Химмаш, Сортировка и Уралмаш уже намекают, что там часто теряют деньги и зубы. Если считаешь себя Брюсом Уиллисом, то лучше посмотри ролики про банду «Уралмаш» – они окончательно выбьют из тебя геройство и жажду приключений.

Еда

Если ты знаешь про «Уральские пельмени» только из-за КВН, то ты не пробовал их с телятиной. Традиционное русское блюдо придумали именно на Урале. Сейчас туда пихают все подряд, даже ягоды и квашеную капусту, но малыши с мясом – обязательно к употреблению для любого туриста.

Выпивка

Под пельмешки отлично зайдет фирменная настойка со вкусом трав, корений и ягод. Местные охотно вливают «Уральскую рябину» и «Старый Урал». Если ты не любишь крепкие напитки, то добротные «Тагильское» и «Исетское» откроют вкус классического пива. Если вы любите редкие то сорта, то попадете в рай, ведь Екатеринбург – одна из столиц крафтового пива России.

Крафтовое пивоOther Agency

Что увезти с собой

Нижнетагильские подносы, малахитовые шкатулки, керамика, фигурки, украшения и обработанные минералы. На Урале помнят про царские времена, поэтому иностранцы набьют чемоданы символикой и репликой посуды тех времен.

СувенирыOther Agency

Где играть в футбол

«Екатеринбург Арена»

Дата открытия: 2018

Вместимость: 35 700 зрителей

Екатеринбург АренаOther Agency

Арена была открыта еще в 1956 году, но дважды реконструирована: сначала к 2011-му, потом – специально к ЧМ. Матч открытия прошел совсем недавно – в апреле оранжевый стадион закипел, когда «Урал» вынес «Спартак».

Главная фишка «Центрального» – суперстранные трибуны за лицевыми линиями поля. Они собирались отдельно и призваны увеличить вместимость арены до 35 тысяч. После ЧМ часть трибун уберут, и «Урал» будет собирать максимум 25 000.

Стадион спроектирован с открытой игровой зоной, а еще над зрительскими местами предусмотрен обязательный навес. Вечером на «Центральном» включается подсветка – изумительно красиво.

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