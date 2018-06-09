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Клип на официальную песню ЧМ-2018. Там есть Роналдиньо, так что срочно смотри

Клип на официальную песню ЧМ-2018. Там есть Роналдиньо, так что срочно смотри
Eurosport

10 ч. назад

Рон всегда на позитиве.

Официальная песня чемпионата мира по футболу-2018 в исполнении Ники Джема, Уилла Смита и Эры Истрефи обзавелась клипом.

В ролике снялся бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо. Создатели клипа вспомнили знаменитый гол Рона в ворота англичан и многие другие яркие моменты, вроде победного мяча Марио Гётце в финале 2014 года.

  • Чемпионат мира стартует 14 июня матчем между Россией и Саудовской Аравией.
  • Турнир продлится до 15 июля.
  • В 2002 году Бразилия с Роналдиньо в составе стала чемпионом мира.

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