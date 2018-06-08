Полонский бросил вызов курящим водителям в преддверии ЧМ. По его мнению, они вредят репутации России

Российский предприниматель Сергей Полонский объявил войну курящим водителям перед чемпионатом мира по футболу-2018.

По мнению бизнесмена, водители, которые стряхивают пепел на асфальт из окна машины, нанесут удар по репутации России в глазах гостей турнира. Полонский показал, как нужно бороться с этим явлением – он лично отчитал владельца авто, курившего за рулем, и выложил ролик в интернет.

Водитель, получивший люлей от Полонского, пообещал бросить курить.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Первым матчем на турнире станет игра между Россией и Саудовской Аравией.

Составы России, Бразилии, Германии и еще 29 участников ЧМ-2018

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