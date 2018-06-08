Земфира за деньги споет в фан-зонах Петербурга, Казани и Екатеринбурга, хотя вход туда – бесплатный

Ответственность за срыв концертов певицы Земфиры в Калининграде и Нижнем Новгороде во время чемпионата мира-2018 лежит на организаторе выступлений певицы.

«Компания «Планета Плюс» просто решила сама по себе, никого не спросив, провести концерты в пяти городах – в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и Санкт-Петербурге. В Петербурге Финкельштейн [президент компании «Планета Плюс»] сам же является оператором фан-зоны. Это просто бизнес-проект с продажей билетов, коммерческая история, а вход на фан-зону вообще-то бесплатный.

Они хотели взять бесплатно, не платя ни за что вообще. Себестоимость работы одного дня фан-зоны – это десятки миллионов рублей. Они хотели сделать это бесплатно для себя, при этом продавая билеты. Какие-то города пошли на это, Казань, Екатеринбург – они согласились на эти условия, видимо, из бюджета региона. Хотя непонятно, почему коммерческая структура продает билеты, а бюджеты регионов должны это компенсировать», – цитирует «Говорит Москва» представителя фан-зон ЧМ в городах, где должна выступить Земфира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Земфире запретили участие в концертах во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и Калининграде.

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