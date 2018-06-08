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Ван Марвейк лично выплачивает зарплату Ван Боммелу и другим ассистентам по сборной Австралии

Ван Марвейк лично выплачивает зарплату Ван Боммелу и другим ассистентам по сборной Австралии
Eurosport

36 мин. назад

Главное – донести идеи до игроков.

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк лично выплачивает зарплату ассистентам, вместе с которыми готовит команду к чемпионату мира-2018.

Как пишет The Sydney Morning Herald, при заключении краткосрочного контракта с «соккеруз» Ван Марвейка уведомили, что он будет работать с предыдущим штабом национальной команды. Голландец посчитал более разумным продолжить сотрудничество с привычными ему специалистами – теперь он сам платит деньги 8 тренерам и аналитикам.

Ранее Ван Марвейк вывел на чемпионат мира сборную Саудовской Аравии, но отказался от продления контракта.

  • Контракт голландского тренера с Австралией заключен до конца ЧМ, оклад Ван Марвейка за этот период – 1 млн долларов.
  • В 2010 году сборная Голландии под руководством Ван Марвейка вышла в финал ЧМ, где уступила испанцам (0:1).
  • Один из ассистентов Ван Марвейка в сборной Австралии – бывший полузащитник «Баварии» и его зять Марк ван Боммел.

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