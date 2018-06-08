«Велком ту Раша». Владимир Путин поприветствовал болельщиков и команд-участниц чемпионата мира

Президент России Владимир Путин обратился к гостям чемпионата мира-2018 с приветственной речью.

«Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты, всех, кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира ФИФА. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.

Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой, с ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом. Мы сделали все, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА. Велком ту Раша», – сказал Путин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

В матче-открытии турнира сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Кто победит, м?

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