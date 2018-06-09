Партнер для Месси, кроссы для Роналду и мучения Лёва. Фавориты ЧМ-2018 не такие крутые, как кажется

Сработает ли шестое чувство у Лёва?

На старте двух последних турниров Йоги ошибался с составом, но подмечал проблемы и вовремя их решал. На ЧМ-2014 немцам не хватало ширины от фулбеков (на флангах играли центральные защитники) и надежного варианта в нападении – в плей-офф коуч вернул на правый край Лама (капитан начинал турнир в роли опорного) и отправил в атаку Клозе. На Евро-2016 Германия преобразилась только после попадания в старт Киммиха – команда заиграла шире, свободу получили Озил и Кроос.

Сейчас с флангами обороны все предельно понятно – справа вновь вынырнет Киммих, левый край прикроет Хектор. Защитник «Кёльна» не так продуктивен впереди, как юноша из «Баварии», но главная забота Лёва однозначно не в этом. Йоахим до сих пор не определился с нападающим. В теории Гомес лучше подходит против автобусов (вариант для группы), Вернер – против команд, использующих высокую линию защиты (вариант поздних стадий плей-офф).

Ситуацию усугубляет форма Мюллера. Мужчина ловко пользовался пространством, которое открывал ему Клозе в сборной, – теперь Миро в команде нет, такого же взаимодействия Томаса с ведущим страйкером тоже. Выступления за клуб лишь сгущают краски – с сезона-2016/17 Мюллер забил всего 13 голов в Бундеслиге. Соответственно, положиться на Томаса на случай проблем с нападающим Лёв не может.

В прошлом году тренер Северной Ирландии Мартин О’Нил восхитился мастерством немцев, сказав, что в мире нет схемы, с которой их можно обыграть. Главная задача Йоги на турнир – подобрать идеальное сочетание игроков для своей схемы.

Роналду или защитники?

С победного Евро прошло уже два года, но Португалия с тех пор практически не изменилась. Сантуш по-прежнему использует 4-4-2, четверку центральных полузащитников в середине и не парится насчет зрелищной игры. «Если честно, я не понимаю команды, которые проигрывают, но при этом показывают отличный футбол. Возможно, я просто чего-то не осознаю», – четко отрезал тренер.

Как и пару лет назад, Португалия сильно зависит от крайних защитников и их подключений в штрафную – неудивительно, ведь все полузащитники (даже фланговые) смещаются в центр вместо того, чтобы создавать ширину на фланге. В теории у Португалии есть крутые для этого игроки в лице Геррейру и Соареша – первый здорово навешивает, второй молниеносно ускоряется до лицевой.

Скиллы фулбеков отлично сработали год назад на Кубке Конфедераций, но перед ЧМ обнаружилось сразу два «но». Во-первых, Геррейро пропустил большую часть сезона из-за травм, а Соареш хоть и был здоров, но боролся за выживание с «Саутгемптоном». Во-вторых, центральные защитники за это время лишь постарели – Пепе уже 35, Алвешу 36, подключаться в атаку без оглядки нельзя, ветераны слишком уязвимы в контрухах. Интересно, что думает на этот счет Сантуш: без подач с флангов Роналду лишится неплохого источника моментов, а слишком авантюрная игра Соареша и Геррейру позволит соперникам подчеркнуть медлительность Алвеша и Пепе.

Как Дешам решит дилемму Гризманна и Погба?

На бумаге у Дешама один из сильнейших ростеров ЧМ и однозначно самая сильная атака. Перевести мастерство амбициозных янгстеров в победу могут помешать лишь требования главных звезд. Погба предпочитает роль бокс-ту-бокс в схеме 4-3-3, Гризманн лучшие матчи за сборную проводил в качестве оттянутого нападающего в 4-2-3-1.

Понять обоих легко. В схеме с двумя полузащитниками Погба не получает свободы в атаке и вынужден больше обороняться. Гризманн бомбит примерно треть матчей за «Атлетико» на фланге, неплохо отрабатывает в защите, но все же предпочитает комбинировать с Оливье Жиру – пожалуй, лучшим нападающим с точки зрения игры спиной к воротам.

В теории реально ротировать схемы: 4-2-3-1 направить на андердогов в группе, 4-3-3 – на плей-офф. Вопрос лишь в том, знает ли сам Дешам, какая расстановка и какие качества игроков ему пригодятся в нужный момент. На Евро-2016 Дидье лишь с подсказки Гризманна поменял схему, с которой Франция добралась до финала. В товарищеском матче с Колумбией коуч вообще не вмешивался и тупо следил за тем, как команда упускает перевес в два мяча из-за проблем в опорной.

Станет ли Стерлинг лидером Англии?

Главный недостаток команды Саутгейта – отсутствие созидающих полузащитников. Дайер и Хендерсон – опорники, играющие поперек в 70% случаев. Лингард и Алли здорово проникают в штрафную, но не обеспечивают последний пас. Делф играл в «Сити» левого защитника и лишь доставлял мяч до Сильвы или Де Брёйне. Лофтус-Чик способен разогнать атаку на дриблинге, но едет на турнир без опыта. Даже показательно, что стандарты в товарняках с Нигерией и Коста-Рикой исполняли правые защитники.

Из-за травм и плохой формы у Англии нет Уилшера и Лалланы: первый учился дальним забросам по видео с Алонсо и Пирло, второй здорово продвигал мяч и был лучшим в «Ливерпуле» до прихода Салаха. Едва ли Англия не вскроет скромные Тунис и Панаму, но если в плей-офф команда будет уступать в счете, отыграться с такой полузащитой крайне нелегко.

Трудности слегка минимизирует Стерлинг: живчик из «Сити» предлагает умное движение на позиции десятки и тащит мяч сам. Правда, воплотить неплохое сочетание скиллов в гол Рахим не может – последний раз мальчик забивал за сборную в 2015 году. Как правильно заметил Гленн Ходдл, Рахим находится в центре всего хорошего, что делает Англия по ходу игры, только на гол ему нужно шесть моментов.

Бельгия вновь пострадает от тренера?

Невключение Наингголана в итоговую заявку Мартинес объяснил тактическими причинами и незаслуженно словил хейт. На самом деле испанец не прикрывал конфликт, на который Раджа ссылается в социальных сетях. Во-первых, Наингголан сыграл всего 50 минут в отборе и слишком часто нарушал дисциплину. Во-вторых, лидеру «Ромы» реально нет места в команде – на позиции десятки, которую он исполняет в клубе, Мартинесу нужны более динамичные игроки вроде Азара и Мертенса.

В какой-то степени Раджа стал заложником вечной дилеммы сборной. Чтобы совместить Азара и Де Брёйне и предоставить им идеальные условия, Мартинес по ходу квалификации перешел на схему 3-4-3: КДБ занимает в ней место опорника наряду с Витселем, а Эден играет в следующей линии впереди. Теперь звезды разведены по разным местам и не крадут друг у друга пространство. Важный нюанс, учитывая критику Кевина: в прошлом году полузащитник «Сити» просил Мартинеса найти систему, которая устроит всех.

Девять побед в 10 матчах и 43 гола в группе намекают, что Роберто это удалось. Беспокойство вызывает лишь его подготовка к плей-офф и нежелание подстраиваться под соперника. В «Эвертоне» испанец говорил, что не хочет быть тренером, который делает ставку только на оборону и контратаки. Возможно, упертость Мартинеса сыграет против бельгийцев: с топовыми сборными команде придется выйти из зоны комфорта и защищаться на длительных отрезках игры. Способна ли на это опорная зона из Витселя и Де Брёйне – большой вопрос. Пойдет ли Роберто против своих принципов – тоже.

Кто станет партнером Месси?

После назначения в Аргентину Сампаоли мог поступить тремя способами – скопировать тактику Чили, создать новую систему или тупо положиться на Лео. Скопировать стиль предыдущей сборной Хорхе не смог из-за отсутствия скоростных защитников – использовать высокую линию обороны (оружие Чили наряду с прессингом) было бы самоубийством. Создать принципиально новое не получилось из-за цейтнота, от которого страдает каждый второй тренер сборной. Логично, что в такой ситуации коуч выбрал последний вариант.

Чтобы облегчить задачу Месси, Сампаоли выкатил под ЧМ схему 4-4-1-1 – ту же, что стала основной у «Барсы» в этом сезоне. Более того, Хорхе дал Лионелю роль десятки, которую мужчина исполняет у Вальверде. Для достойной реплики Аргентине не хватает лишь опорника стиля и уровня Бускетса – в предыдущие годы за доставку мяча до Месси отвечал Маскерано, после переезда в Китай тот сильно сдал. Компенсировать спад Хавьера могли бы Билья и Ло Чельсо, но первый подходит к ЧМ в плохой форме, второму банально не хватает опыта.

Еще более неприятная новость для Лео – травма Лансини. Сампаоли наигрывал плеймейкера на правый фланг, куда любит смещаться Месси, когда перекрыт центр. Мануэль идеально дополнял движение главной звезды, меняясь с ним позициями и освобождая пространство на фланге. За несколько дней до старта дилемма для Сампаоли поменялась – либо найти достойную замену (и для Маскерано, и для Лансини), либо надеяться на то, что Месси выдаст космическую серию матчей в России.

Удастся ли Тите обуздать Неймара?

Пожалуй, ни одна сборная не подходит к ЧМ в таком крутом состоянии, как Бразилия. Тите поставил команде узнаваемый стиль, игроки чувствуют друг друга так, как будто играют в клубе, сборная уже не так зависима от Неймара, как это было при Сколари и Дунге. Логично, что именно Бразилия сейчас – главный фаворит турнира по версии букмекеров.

Беспокойство вызывают лишь два обстоятельства. Во-первых, суеверия. Бразилия, как правило, проваливает ЧМ, если набирает к нему хорошую форму: на победные турниры 1994-го и 2002-го команда отбиралась только в последнем туре квалификации, сейчас завершила группу с отрывом в 10 очков. Во-вторых, Неймар приступил к тренировкам только две недели назад – состояние главной звезды по-прежнему под вопросом.

Стиль Тите помог сборной научиться играть без Нея, но проблема в том, что он целый год гонял в команде, которую чуть ли подчинил самому себе. Сыгранность Бразилии утонет на дно, если Неймар будет пускаться в необдуманные проходы и провоцировать соперника на фол. Хуже всего, если лидер начнет забирать пространство у Коутиньо и забивать на подключения Марсело – позиционная структура, которую выстраивал Тите полтора года, однозначно даст сбой.

Кто будет забивать у Испании?

Лопетеги омолодил команду, но сохранил прежний стиль и даже развил его в сторону гибкости. Тактический эксперт Майкл Кокс вообще назвал испанцев главными претендентами на победу в России. Смущает лишь нападение – к тики-таке были приспособлены только Торрес и Вилья, сейчас у тренера нет определенности на позиции форварда.

Альваро Мората не попал даже в расширенный список: страйкер «Челси» хорошо комбинирует с партнерами, но завалил клубный сезон. Диего Коста преобразился в «Атлетико», но еще не вписался в команду, в которой нет места второму нападающему, как есть у Симеоне. Наконец, Родриго и Аспас – просто непроверенные варианты. Оба круто отыграли за клубы, но на двоих провели только десяток матчей за сборную. Никакой сыгранности с партнерами нет.

Возможно, Лопетеги решится на эксперимент с ложной девяткой – на Евро-2012 в этом амплуа неплохо отыграл Фабрегас, в квалификации на роль пробовался Асенсио. От решения проблемы напрямую зависит результат. На победных турнирах с 2008 по 2012 год Испания не испытывала трудностей с голами, но из 32 мячей 16 вколотили именно нападающие.

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