«ЧМ – главная вечеринка в футболе. Я должен быть там». Златан зол, что не сыграет в России

Нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал непопадание в состав сборной Швеции на ЧМ-2018.

«Чемпионат мира – это главная вечеринка в футболе. Все лучшие футболисты будут там. Но не Златан. Он должен был там быть, но его там не будет.

Медиа говорят, что сборной будет лучше без меня, поэтому я верю в парней. Это ментальность шведских медиа. У меня не обычное шведское имя, я веду себя и отношусь к работе не так, как типичный швед, и все такое. Но у меня по-прежнему рекорд в сборной, я выиграл то, что выиграл. Я выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Гэлакси».

И если я не знаю, что такое работа в команде, почему же играл в лучших клубах мира и побеждал? Я знаю, как побеждать, поверьте мне. И делаю этого хорошо», – сказал Ибрагимович.

За сборную Швеции Златан наколотил 62 гола в 118 матчах.

Ибрагимович перешел в «Гэлакси» в марте 2018 года.

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