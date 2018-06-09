«Мне нужно помощищи». Бернарду Силва и другие братаны Роналду из сборной Португалии подучили русский

Сборная Португалии немного отвлеклась от подготовки к матчам чемпионата мира на экспресс-курс по языку страны хозяйки турнира.

Футболистам предложили карточки с простыми словами и выражениями: привет, как дела, осторожно, где стадио», я потерялся и т.д. Некоторые слова для португальцев стали настоящим испытанием.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

Португалия сыграет в группе с Испанией, Марокко и Ираном.

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