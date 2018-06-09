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«Мне нужно помощищи». Бернарду Силва и другие братаны Роналду из сборной Португалии подучили русский
Ману Фернандешу было легче, чем остальным.
Сборная Португалии немного отвлеклась от подготовки к матчам чемпионата мира на экспресс-курс по языку страны хозяйки турнира.
Футболистам предложили карточки с простыми словами и выражениями: привет, как дела, осторожно, где стадио», я потерялся и т.д. Некоторые слова для португальцев стали настоящим испытанием.
- ЧМ-2018 пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
- Португалия сыграет в группе с Испанией, Марокко и Ираном.
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