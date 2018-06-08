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Сон (Корея), Эрнандес (Мексика) и Форсберг (Швеция). Кого будет съедать Кроос в группе F на ЧМ-2018

Сон, Чичарито и Форсберг. Кого будет съедать Кроос в группе F
Илья Яшинин

Вчера в 16:01Обновлено 1 час назад

Явный фаворит – Германия. И заруба за второе место.

Южная Корея

Топ

«Азиатские тигры» как обычно выглядят сборищем ноунеймов из набора букв, но есть в команде один исполнитель, которого знает и уважает весь мир. Хынмин Сон так круто играет в «Тоттенхэме», что в 25 лет стал самым результативным азиатом в истории АПЛ. Болельщики все меньше тоскуют по Пакчжи Суну: теперь главная надежда нации – Сон.

Хынмин Сон

Хынмин СонEurosport

Фрешмен

Помогать Сону в атаке будет не менее талантливый Хичхан Хван. 22-летний форвард принадлежит «Зальцбургу» с 2015 года и в последнем сезоне доказал, что созрел для повышения. Сказочный путь до полуфинала Лиги Европы и достойное выступление на ЧМ обязательно вытащат игрока из австрийской Бундеслиги.

Hee-Chan Hwang

Hee-Chan HwangEurosport

Коуч

В 1990-е Тхаён Син сам играл за сборную, а тренировать начал после травмы колена в австралийском «Квинсленд Роар». На пути к работе с национальной командой Син выиграл азиатскую Лигу чемпионов и взял серебро молодежного чемпионата Азии. 49-летний спец предпочитает компактную оборонительную игру с быстрыми контратаками.

Тхаён Син

Тхаён СинGetty Images

Состав

Состав Южной Кореи

Повод для оптимизма

Южная Корея слаженно играет в защите, что позволит мощно забетонировать подход к собственным воротам. Если Германия наверняка вскроет укрепления, то у шведов и мексиканцев могут возникнуть трудности. В атаке будут караулить шансы Сон и Хван – у южнокорейцев есть все для сюрприза.

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Германия

Топ

Из победного состава на ЧМ-2014 успешнее остальных в последние годы выступал Тони Кроос. В конце мая полузащитник мадридского «Реала» прибил «Ливерпуль» и выиграл третью подряд Лигу чемпионов – такой продуктивности позавидует любой партнер по сборной. Без вариантов: в команде Йоахима Лёва центральной фигурой будет именно Кроос.

Тони Кроос

Тони КроосGetty Images

Фрешмен

Тимо Вернеру всего 22, но за плечами уже четыре полноценных сезона в Бундеслиге. После трансфера из «Штутгарта» в «РБ Лейпциг» молодой форвард прошел проверку негативом всех немецких стадионов («Лейпциг» в Германии ненавидят примерно все), поэтому не потеряется на российских аренах. За четыре игры Кубка Конфедераций Тимо забил три раза и отдал две голевые передачи – на чемпионате мира он будет главным страйкером сборной.

Тимо Вернер

Тимо ВернерGetty Images

Коуч

Йоги Лёв – олицетворение стабильности сборной Германии. Бывший ассистент Юргена Клинсманна тренирует команду с 2006 года и перед каждым крупным турниром занимается самой приятной работой: выбирает, кто из изобилия футболистов будет пробиваться с ним как минимум в полуфинал. В Германии не сомневаются в продолжении успеха – тренер уже продлил контракт до 2022 года.

Йоахим Лёв

Йоахим ЛёвGetty Images

Состав

Состав сборной Германии

Повод для оптимизма

Один из главных козырей немцев – глубина состава. Если кто-то получит травму, на игре это никак не отразится, потому что на каждую позицию есть равноценная замена. Еще в прошлом году стало понятно, что кадровые проблемы – это не про Германию: команда U-21 выиграла молодежный чемпионат Европы, а национальная сборная победила в Кубке Конфедераций без Тони Крооса, Мануэля Нойера, Месута Озила, Джерома Боатенга и Томаса Мюллера.

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Мексика

Топ

Лучшие времена Хавьера Эрнандеса в клубном футболе, вероятно, уже позади. В карьере Чичарито были мощные отрезки за «Байер», «Манчестер Юнайтед» и даже «Реал», но последний сезон 30-летний форвард курсировал между скамейкой и основой «Вест Хэма». Тем не менее, в сборной Хавьер все равно суперзвезда. На родине знают его сильные стороны: Чичарито достаточно одного касания, чтобы изменить игру. Человек-момент уже положил 49 мячей и носит титул самого успешного нападающего в истории команды.

Хавьер Эрнандес

Хавьер ЭрнандесGetty Images

Фрешмен

В Россию приедет очень опытная сборная Мексики (в заявку попал даже 39-летний Рафа Маркес), но место янгстерам тоже нашлось. Атакующий полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано мощно отыграл сезон в Голландии (19 голов и 12 ассистов в 32 матчах) и мечтает о трансфере в «Барселону». На ЧМ у 22-летнего парня будет шанс заработать промоушн.

Ирвинг Лосано

Ирвинг ЛосаноGetty Images

Коуч

Кресло главного тренера мексиканской сборной занимает довольно противоречивый мужчина. Хуан Карлос Осорио с 2015 года прививает команде невиданный боевой дух, жесткую самоотдачу и агрессивный прессинг. Правда, тренер настолько верен принципам, что иногда это плохо отражается на имидже сборной: за оскорбление судей в матче Кубка Конфедераций против португальцев Осорио заработал шестиматчевую дисквалификацию.

Хуан Карлос Осорио

Хуан Карлос ОсориоGetty Images

Состав

Состав сборной Мексики

Повод для оптимизма

Шесть чемпионатов мира подряд Мексика выбывает на стадии 1/8 финала. Стабильно, но недостаточно высоко – мексиканцам надоело уезжать так рано. Это наверняка придаст импульс в повторении главного достижения в истории – выхода в четвертьфинал.

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Швеция

Топ

Сложно представить сборную Швеции без Златана Ибрагимовича, но место фронтмена готов занять настоящий скандинав – Эмиль Форсберг. 26-летний плеймейкер уже забрал себе 10-й номер, который годами принадлежал в сборной Ибре. Последний год полузащитник «Лейпцига» отыграл не слишком ярко, но в его классе сомневаться не стоит: в сезоне-2016/17 Форсберг набрал 30 баллов по системе гол плюс пас в Бундеслиге.

Эмиль Форсберг

Эмиль ФорсбергSID

Фрешмен

Прошлым летом Виктор Линделёф отважился на серьезный шаг: сменил комфортную «Бенфику» на «Манчестер Юнайтед» с кучей конкурентов по позиции. Жозе Моуринью иногда оставлял 23-летнего шведа на скамейке, но к концу сезона у игрока все равно набежали приличные 29 выходов на поле. Этого достаточно, чтобы играть в основе сборной.

Виктор Линделёф

Виктор ЛинделёфGetty Images

Коуч

Главное достижение в карьере Яна Андерссона – победа в чемпионате Швеции с «Норрчёпингом». Несмотря на скромное резюме, тренер уверен в себе. Не каждый осмелится отказать Златану в поездке на ЧМ. В любом случае для шведов он уже национальный герой: в стыковых матчах команда выстояла против Италии и ни разу за 120 минут не пропустила от четырехкратных чемпионов мира.

Ян Андерссон

Ян АндерссонGetty Images

Состав

Состав сборной Швеции

Повод для оптимизма

В сборной больше нет явного лидера, который подавлял всех масштабом – это поможет сделать разницу. Те, кто раньше был в тени, смогут чаще брать игру на себя и не бояться, что в раздевалке прилетит вертушка от богоподобного существа.

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