Сон (Корея), Эрнандес (Мексика) и Форсберг (Швеция). Кого будет съедать Кроос в группе F на ЧМ-2018

Южная Корея

Топ

«Азиатские тигры» как обычно выглядят сборищем ноунеймов из набора букв, но есть в команде один исполнитель, которого знает и уважает весь мир. Хынмин Сон так круто играет в «Тоттенхэме», что в 25 лет стал самым результативным азиатом в истории АПЛ. Болельщики все меньше тоскуют по Пакчжи Суну: теперь главная надежда нации – Сон.

Хынмин СонEurosport

Фрешмен

Помогать Сону в атаке будет не менее талантливый Хичхан Хван. 22-летний форвард принадлежит «Зальцбургу» с 2015 года и в последнем сезоне доказал, что созрел для повышения. Сказочный путь до полуфинала Лиги Европы и достойное выступление на ЧМ обязательно вытащат игрока из австрийской Бундеслиги.

Hee-Chan HwangEurosport

Коуч

В 1990-е Тхаён Син сам играл за сборную, а тренировать начал после травмы колена в австралийском «Квинсленд Роар». На пути к работе с национальной командой Син выиграл азиатскую Лигу чемпионов и взял серебро молодежного чемпионата Азии. 49-летний спец предпочитает компактную оборонительную игру с быстрыми контратаками.

Тхаён СинGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

Южная Корея слаженно играет в защите, что позволит мощно забетонировать подход к собственным воротам. Если Германия наверняка вскроет укрепления, то у шведов и мексиканцев могут возникнуть трудности. В атаке будут караулить шансы Сон и Хван – у южнокорейцев есть все для сюрприза.

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Германия

Топ

Из победного состава на ЧМ-2014 успешнее остальных в последние годы выступал Тони Кроос. В конце мая полузащитник мадридского «Реала» прибил «Ливерпуль» и выиграл третью подряд Лигу чемпионов – такой продуктивности позавидует любой партнер по сборной. Без вариантов: в команде Йоахима Лёва центральной фигурой будет именно Кроос.

Тони КроосGetty Images

Фрешмен

Тимо Вернеру всего 22, но за плечами уже четыре полноценных сезона в Бундеслиге. После трансфера из «Штутгарта» в «РБ Лейпциг» молодой форвард прошел проверку негативом всех немецких стадионов («Лейпциг» в Германии ненавидят примерно все), поэтому не потеряется на российских аренах. За четыре игры Кубка Конфедераций Тимо забил три раза и отдал две голевые передачи – на чемпионате мира он будет главным страйкером сборной.

Тимо ВернерGetty Images

Коуч

Йоги Лёв – олицетворение стабильности сборной Германии. Бывший ассистент Юргена Клинсманна тренирует команду с 2006 года и перед каждым крупным турниром занимается самой приятной работой: выбирает, кто из изобилия футболистов будет пробиваться с ним как минимум в полуфинал. В Германии не сомневаются в продолжении успеха – тренер уже продлил контракт до 2022 года.

Йоахим ЛёвGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

Один из главных козырей немцев – глубина состава. Если кто-то получит травму, на игре это никак не отразится, потому что на каждую позицию есть равноценная замена. Еще в прошлом году стало понятно, что кадровые проблемы – это не про Германию: команда U-21 выиграла молодежный чемпионат Европы, а национальная сборная победила в Кубке Конфедераций без Тони Крооса, Мануэля Нойера, Месута Озила, Джерома Боатенга и Томаса Мюллера.

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Мексика

Топ

Лучшие времена Хавьера Эрнандеса в клубном футболе, вероятно, уже позади. В карьере Чичарито были мощные отрезки за «Байер», «Манчестер Юнайтед» и даже «Реал», но последний сезон 30-летний форвард курсировал между скамейкой и основой «Вест Хэма». Тем не менее, в сборной Хавьер все равно суперзвезда. На родине знают его сильные стороны: Чичарито достаточно одного касания, чтобы изменить игру. Человек-момент уже положил 49 мячей и носит титул самого успешного нападающего в истории команды.

Хавьер ЭрнандесGetty Images

Фрешмен

В Россию приедет очень опытная сборная Мексики (в заявку попал даже 39-летний Рафа Маркес), но место янгстерам тоже нашлось. Атакующий полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано мощно отыграл сезон в Голландии (19 голов и 12 ассистов в 32 матчах) и мечтает о трансфере в «Барселону». На ЧМ у 22-летнего парня будет шанс заработать промоушн.

Ирвинг ЛосаноGetty Images

Коуч

Кресло главного тренера мексиканской сборной занимает довольно противоречивый мужчина. Хуан Карлос Осорио с 2015 года прививает команде невиданный боевой дух, жесткую самоотдачу и агрессивный прессинг. Правда, тренер настолько верен принципам, что иногда это плохо отражается на имидже сборной: за оскорбление судей в матче Кубка Конфедераций против португальцев Осорио заработал шестиматчевую дисквалификацию.

Хуан Карлос ОсориоGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

Шесть чемпионатов мира подряд Мексика выбывает на стадии 1/8 финала. Стабильно, но недостаточно высоко – мексиканцам надоело уезжать так рано. Это наверняка придаст импульс в повторении главного достижения в истории – выхода в четвертьфинал.

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Швеция

Топ

Сложно представить сборную Швеции без Златана Ибрагимовича, но место фронтмена готов занять настоящий скандинав – Эмиль Форсберг. 26-летний плеймейкер уже забрал себе 10-й номер, который годами принадлежал в сборной Ибре. Последний год полузащитник «Лейпцига» отыграл не слишком ярко, но в его классе сомневаться не стоит: в сезоне-2016/17 Форсберг набрал 30 баллов по системе гол плюс пас в Бундеслиге.

Эмиль ФорсбергSID

Фрешмен

Прошлым летом Виктор Линделёф отважился на серьезный шаг: сменил комфортную «Бенфику» на «Манчестер Юнайтед» с кучей конкурентов по позиции. Жозе Моуринью иногда оставлял 23-летнего шведа на скамейке, но к концу сезона у игрока все равно набежали приличные 29 выходов на поле. Этого достаточно, чтобы играть в основе сборной.

Виктор ЛинделёфGetty Images

Коуч

Главное достижение в карьере Яна Андерссона – победа в чемпионате Швеции с «Норрчёпингом». Несмотря на скромное резюме, тренер уверен в себе. Не каждый осмелится отказать Златану в поездке на ЧМ. В любом случае для шведов он уже национальный герой: в стыковых матчах команда выстояла против Италии и ни разу за 120 минут не пропустила от четырехкратных чемпионов мира.

Ян АндерссонGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

В сборной больше нет явного лидера, который подавлял всех масштабом – это поможет сделать разницу. Те, кто раньше был в тени, смогут чаще брать игру на себя и не бояться, что в раздевалке прилетит вертушка от богоподобного существа.

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