Eurosport

Василий Уткин прокомментирует матчи ЧМ-2018 для Первого канала

Уткин прокомментирует матчи ЧМ-2018 для Первого канала
Eurosport

8 ч. назад

Комментатор вернулся на федеральное ТВ.

Телекомментатор Василий Уткин будет работать на матчах ЧМ-2018 в команде Первого канала.

«Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине.

Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы еще пропустил чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», – сказал Уткин.

  • Первый канал покажет 27 матчей чемпионата в прямом эфире на ТВ и все матчи на своем сайте.
  • ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

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