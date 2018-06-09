Getty Images

В Сочи объявили дни матчей чемпионата мира-2018 выходными

В Сочи объявили дни матчей чемпионата мира выходными
Eurosport

7 ч. назад

Повезло.

Глава Сочи Анатолий Пахомов подписал распоряжение, по которому дни проведения матчей ЧМ-2018 в городе будут выходными. Сделано это для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру.

«Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Сочи, принять решение об установлении в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в городе 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля 2018 года выходными днями», – цитирует текст распоряжения «Р-Спорт».

  • В Сочи пройдут 4 матча группового этапа и две игры плей-офф. Из 6 игр 3 приходятся на будние дни.
  • ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Ты, наверное, не знаешь, кто такой Тимберлейк». Веснина и Остапенко играют в «То или это»

01:18
Популярные видео
«У меня нет героев в жизни. Я сама себе герой». Победитель конкурса комментаторов – о работе и любви
1 513 просмотров3 ч
«Сказал Пике: «Ничего личного, но давно болею за «Реал». Инстаграм-патруль с Хачановым
1 415 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться