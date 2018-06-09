В Сочи объявили дни матчей чемпионата мира-2018 выходными

Глава Сочи Анатолий Пахомов подписал распоряжение, по которому дни проведения матчей ЧМ-2018 в городе будут выходными. Сделано это для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру.

«Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Сочи, принять решение об установлении в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в городе 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля 2018 года выходными днями», – цитирует текст распоряжения «Р-Спорт».

В Сочи пройдут 4 матча группового этапа и две игры плей-офф. Из 6 игр 3 приходятся на будние дни.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

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