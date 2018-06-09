Встретиться под яйцами и заточить донских раков. Что делать Неймару в Ростове-на-Дону на ЧМ-2018

Чем известен миру Ростов

Конечно, главной выскочкой Лиги чемпионов-2016/17. Сперва брутальные Muzhiki вынесли «Аякс» и попали в группу ЛЧ, а дальше был «Атлетико», «МЮ», Азмун под прицелом топ-клубов и погром «Баварии», когда желто-синие унизили Свена Ульрайха до того, как это стало мейнстримом. Но следом Бердыев поссорился с миллионером-балагуром Иваном Саввиди и вернулся в Казань вместе с ручным войском.

Кем известен миру Ростов

Во-первых, это Виктория «с детства за все команды мира» Лопырева. Старлетка уже лет 10 волнует сердечки фанов и футболистов, а пару раз в месяц штатно делится очередным текстом о себе от Marca или L'Equipe.

Во-вторых, заместитель Джейсона Деруло в России по официальному гимну от Coca-Cola Баста Нинтендович Ноггано. Мужчина прошел путь от песен вроде «****** [Долбаный] насос» до фитов с Полиной Гагариной и «Олимпийского».

Байка

На пересечении двух главных улиц города Ворошиловского проспекта и Большой Садовой стоит памятник бойцам конной армии Буденного, которая выбила белых из Ростова во время гражданской войны. По легенде, на открытии скульптуры в 1972-м буденновцы возмутились, потому что у коня военачальника не было яиц. Открытие перенесли, и к уже готовому памятнику прилепили непропорционально огромное достоинство. Теперь ростовчане, когда встречаются на площади Советов, говорят просто – под яйцами.

Кто сыграет в Ростове

Заряжать на чемпиона мира можно тут.

Где снять инстастори

Идеальная стори получится с Ворошиловского моста, (да-да, он вытекает из Ворошиловского проспекта). С моста отлично виден Дон, левый берег с ресторанами, ну и, конечно, новый стадион. Ну а если развернуться на 180 градусов, то и весь центр города попадет в вертикальный прямоугольник.

Очень хорош собой Крепостной переулок с навесными диодами, еще колесо обозрения «Одно небо» в парке Революции. С него, кстати, отлично видно «Ростов-Арену».

Где праздновать победу

Есть Театральная площадь, в день города на ней выступает Баста с «Ростов-город, Ростов-Дон», а во время ЧМ там будет фан-зона. Идеально подходит и пешеходная улица Пушкинская: на нее можно вырулить с театралки и пешком пройти сквозь весь центр, распевая песни и распивая что-нибудь еще.

Где топить горе

Все там же, на левом берегу, одновременно самом движовом и умиротворенном месте города на этот месяц. Уворачивайтесь от стены ресторанов и ищите небольшой пляжик, их тут десятки. Возьмите бутылочку «Балтики» и пуляйте блинчики по воде за каждый кривоногий удар Смолова/Месси/Мухаммада аль-Сахлави.

Альтернатива – снесенные Парамоновские склады на правом берегу. Еще пару лет назад место было абсолютно уникальным: прямо в развалины здания текла вода из источника, превращая место в природный бассейн. Его осушили, теперь тут почти так же живописно, зато безлюдно.

Куда не соваться

Про каждый район Ростова в городских пабликах есть пикча «Закон заканчивается там, где начинается *название района*». Совсем-совсем он заканчивается на Чкаловском, Западном и в Нахичевани. К счастью, делать в этих районах особо нечего, разве что дедушку «Олимп-2» можно проведать, но только днем.

Еда

Конечно на левбердоне. Готовьтесь к высоким ценам: армянские шашлык-сэнсэи готовились к этому месяцу всю жизнь. Но поесть местную бомбическую уху, раков и отличное мясо все же стоит. Лучше всех подойдут рестораны с говорящими названиями, например, «Казачий хутор» и «Казачий курень».

Для немцев и сочувствующих Германии и пиву отлично подойдет «Фрау Мюллер». Тут смотрят футбол приезжие селебы, например, группа «Чайф», так почему бы не стать следующей суперзвездой и не попробовать местные колбаски.

Выпивка

Ключевой вопрос не «что», а «где»: в Ростове есть только посредственное шампанское, зато хороших баров – завались. Есть сетевые пабы вроде Harat's, но обратить внимание стоит на крафт-паб «Есенин» (там подороже) и «Голодранец» (там подешевле). Второе место, кстати, открыл басист группы Motorama.

Что привезти?

Дмитрий Дибров, которого несправедливо забыли в списке городских селебрити, сказал бы, что из города нужно везти ростовчанок, самых красивых девушек планеты. Если с этим вдруг не заладится, всегда есть отличная донская рыба, раки и казацкие шашки, как же без них.

Где играть в футбол

«Ростов-Арена»

Дата открытия: 2018

Вместимость: 45 000

Сперва проект «Ростов-Арены» был амбициознее, а срок строительства – короче. Но все же обошлось без явных фейлов, да и главный козырь, расположение, с упрощением архитектуры стадион не потерял. Арену вынесли на левый берег Дона, в зону, где нет жилых кварталов, а есть только рестораны и река.

Ростов-Арена сейчасEurosport

Стадион не парализует город, отлично смотрится на фоне Дона, а поездка до «Ростов-Арены» из центра займет каких-то 10-15 минут.

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