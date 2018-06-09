Уткин: «С легкой душой направлю гонорар от работы на ЧМ в благотворительный фонд помощи аутистам»

Телекомментатор Василий Уткин отдаст гонорар за работу на ЧМ-2018 на благотворительность.

«Как вы уже знаете, я принял, а как могло быть иначе, предложение Первого канала о работе на чемпионате мира. Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах Первого в это время, пока не выгонят.

И вот еще что. Я принял важное, но очень простое для меня решение. Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент – это мечта, исправление моей личной Вселенной.

А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на Первом я направлю в Благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России, в фонд «Выход». И если моя работа на чемпионате порадует вас, поддержите и вы эту благотворительную организацию, или просто узнайте о ее деятельности. Аутисты такие же люди, как мы, просто им немного труднее жить, даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное – посильной помощью», – написал Уткин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

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