«Футболисты – обычные люди. Вне поля можем делать то, что захотим». Гуардадо – об оргии мексиканцев

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал появившееся в интернете видео, где несколько игроков национальной команды стали участниками вечеринки с 30 эскорт-моделями.

«Мы не только футболисты, но и обычные люди. Поэтому имеем право делать то, что захотим вне футбольного поля. Не думаю, что мы нарушили дисциплину», – заявил Гуардадо в интервью Le Figaro.

Футболистов застукали после товарищеского матча со сборной Шотландии (1:0).

На групповом этапе ЧМ Мексика сыграет с Германией (17 июня), Южной Кореей (23 июня) и Швецией (27 июня).

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