Экс-вратарь «Эвертона»: «Надо было послать сборную Англии из представителей ЛГБТ. Назло Путину»

Бывший вратарь «Эвертона» Невилл Саутолл раскритиковал Россию как страну-хозяйку чемпионата мира.

«Жду ли я чемпионата мира? Да, но не в такой ужасной стране. Не понимаю, зачем ехать туда, где права человека – дерьмо, где ужасающая гомофобия. Англия должна была отправить туда команду из представителей ЛГБТ. Долой Путина: «Вот наша гей-команда, что ты собираешься делать сейчас?» Или отправить команду чернокожих футболистов, чтобы раздражать Путина», – заявил Саутолл в интервью The Guardian.

ЧМ-2018 состоится в 11 городах на 12 стадионах.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

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