Энцо Перес вызван в сборную Аргентины на место травмированного Мануэля Ланцини

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли вызвал в команду полузащитника «Ривер Плейт» Энцо Переса на место игрока «Вест Хэма» Мануэля Ланцини, который получил травму.

Ланцини повредил переднюю крестообразную связку и не примет участия в турнире.

С полным списком Сампаоли можно ознакомиться тут. Там нет Мауро Икарди и Леандро Паредеса.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Аргентина попала в группу D, где сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

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