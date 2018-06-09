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Энцо Перес вызван в сборную Аргентины на место травмированного Мануэля Ланцини
Сампаоли залатал дыру полузащитником «Ривера».
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли вызвал в команду полузащитника «Ривер Плейт» Энцо Переса на место игрока «Вест Хэма» Мануэля Ланцини, который получил травму.
Ланцини повредил переднюю крестообразную связку и не примет участия в турнире.
С полным списком Сампаоли можно ознакомиться тут. Там нет Мауро Икарди и Леандро Паредеса.
- Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
- Аргентина попала в группу D, где сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
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