Сборная Португалии прилетела в Россию. Криштиану Роналду сразу же угостили караваем
Отведал русских даров.
Сборная Португалии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира по футболу. Самолет с португальской делегацией приземлился в аэропорту «Жуковский» (Московская область).
После прибытия на базу в подмосковном Кратове игроков команды Фернанду Сантуша угостили русским караваем. Лучший игрок мира 2017 года Криштиану Роналду приобщился к традиции и съел кусочек угощения.
Первый матч на турнире португальцы сыграют 15 июня против сборной Испании.
- Португалия – действующий чемпион Европы.
- Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.
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