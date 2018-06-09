Сборная Португалии прилетела в Россию. Криштиану Роналду сразу же угостили караваем

Сборная Португалии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира по футболу. Самолет с португальской делегацией приземлился в аэропорту «Жуковский» (Московская область).

После прибытия на базу в подмосковном Кратове игроков команды Фернанду Сантуша угостили русским караваем. Лучший игрок мира 2017 года Криштиану Роналду приобщился к традиции и съел кусочек угощения.

Первый матч на турнире португальцы сыграют 15 июня против сборной Испании.

Португалия – действующий чемпион Европы.

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.

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