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Сборная Португалии прилетела в Россию. Криштиану Роналду сразу же угостили караваем

Сборная Португалии прилетела в Россию. Криштиану сразу же угостили караваем
Eurosport

7 ч. назад

Отведал русских даров.

Сборная Португалии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира по футболу. Самолет с португальской делегацией приземлился в аэропорту «Жуковский» (Московская область).

После прибытия на базу в подмосковном Кратове игроков команды Фернанду Сантуша угостили русским караваем. Лучший игрок мира 2017 года Криштиану Роналду приобщился к традиции и съел кусочек угощения.

Первый матч на турнире португальцы сыграют 15 июня против сборной Испании.

  • Португалия – действующий чемпион Европы.
  • Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.

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