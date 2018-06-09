Актер Хаит: «Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира нас ждет позор»

Актер Ростислав Хаит выразил мнение, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову нужно уйти из команды до чемпионата мира-2018.

«Мне еще Карпин говорил, что не понимает, как вратарь может возглавлять сборную. По мнению Валеры, условный Рахимов как специалист намного выше, чем Черчесов. Действительно, кто из бывших вратарей сумел добиться успеха в тренерском ремесле? Разве что Дино Дзофф, при котором сборная Италии стала серебряным призером чемпионата Европы-2000, играя в очень закрытый футбол. Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира нас ждет позор. На 99 с половиной процентов.

Полпроцента оставляю на удачное стечение обстоятельств. И вдохновение футболистов. Вдруг матч с Египтом станет днем Головина, а с Уругваем – Смолова? Забьем и тем, и другим, не говоря уже про Саудовскую Аравию. Р-раз – и пазл сложится. Вопреки всему. Хоть тушкой, хоть чучелом – но выйдем из группы», – приводит слова Хаита «Спорт-Экспресс».

Хаит – звезда фильмов «День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины, «Быстрее, чем кролики» и других.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 14 июня. Соперником команды Черчесова станет сборная Саудовской Аравии.

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