Сотрудники базы в Кратово растрогали португальцев их детскими фотками. Оценил даже суровый Пепе
Душевный прием чемпионов Европы.
9 июня футболисты сборной Португалии прилетели на базу в Кратово. В гостинице чемпионов Европы ждал приятный сюрприз.
В номере каждого футболиста на стене висел коллаж: его детское и современное фото. Многие игроки похвастались находкой в инстаграме.
«Следуй за мечтой, всегда верь в себя. Никогда не сдавайся», – написал Пепе.
Рикарду Перейра ограничился подписью «Кратово».
«Покори мечту», – призвал Желсон Мартинш.
«Вперед!» – очевидный призыв Рубена Диаша.
У Бруну Фернандеша «мечта стала реальностью».
«Топ», – одобрил Гонсалу Гуэдеш.
- Криштиану Роналду постеснялся выложить фото.
- Португальцы начнут выступление на ЧМ-2018 матчем с Испанией 15 июня в Самаре.
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