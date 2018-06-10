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Сотрудники базы в Кратово растрогали португальцев их детскими фотками. Оценил даже суровый Пепе

Сотрудники базы в Кратово растрогали португальцев их детскими фотками. Оценил даже суровый Пепе
Eurosport

4 ч. назад

Душевный прием чемпионов Европы.

9 июня футболисты сборной Португалии прилетели на базу в Кратово. В гостинице чемпионов Европы ждал приятный сюрприз.

В номере каждого футболиста на стене висел коллаж: его детское и современное фото. Многие игроки похвастались находкой в инстаграме.

«Следуй за мечтой, всегда верь в себя. Никогда не сдавайся», – написал Пепе.

Рикарду Перейра ограничился подписью «Кратово».

«Покори мечту», – призвал Желсон Мартинш.

«Вперед!» – очевидный призыв Рубена Диаша.

У Бруну Фернандеша «мечта стала реальностью».

«Топ», – одобрил Гонсалу Гуэдеш.

  • Криштиану Роналду постеснялся выложить фото.
  • Португальцы начнут выступление на ЧМ-2018 матчем с Испанией 15 июня в Самаре.

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