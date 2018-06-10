From Official Website

Валерий Газзаев: «Я не вопрос задавал Владимиру Путину, а высказал пожелание»

Газзаев: «Я не вопрос задавал Путину, а высказал пожелание»
Eurosport

3 ч. назад

Какие претензии?

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев объяснился по поводу своего выступления во время Прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

«У каждого свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказал президенту пожелание, чтобы футбол был в центре его личного внимания. И поблагодарил за то, что он сделал для нашей страны, для спорта и для футбола – ведь благодаря его усилиям мы получили чемпионат мира.

А вопросы задавали граждане нашей страны. Около трех миллионов вопросов было, и президент много часов на них отвечал. Кто воспринял мое выступление по-другому – это их право», – сказал Газзаев «СЭ».

  • Газзаев – заслуженный тренер России, единственный российский коуч, становившийся чемпионом страны с разными командами («Спартак-Алания» в 1995-м, ЦСКА в 2003-м, 2005-м и 2006-м) и бравший Кубок УЕФА (2005).
  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.

(Фото: официальный сайт Госдумы)

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Даже парни из квалификации подняли большие деньги». Все о призовых «Ролан Гаррос»-2018

01:58
Популярные видео
«Посмотрела «Тренер», «Движение вверх» и «Лед» за неделю». Топ-фильмы от участников «Ролан Гаррос»
 38 просмотров53 мин
Златан накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»
3 588 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться