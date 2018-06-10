Марсело – икона «Реала». Защитник боготворил Роберто Карлоса и стал таким же крутым, как земляк

Финал Лиги чемпионов подарил столько же героев, сколько любой фильм Marvel. Гарет Бэйл выдал лучший перфоманс запасного в сезоне, Лука Модрич и Тони Кроос снесли весь прессинг Клоппа, а Серхио Рамос принес «Мадриду» победу, сыграв как типичный сукин сын.

Еще один герой – однозначно Марсело. В финале бразилец сделал две голевые передачи, но на самом деле его игра в Киеве не выбивалась из общего ряда. Защитник просто отбомбил против «Ливерпуля» на таком же уровне, как и весь плей-офф. То есть, на абсолютно гениальном.

Из восьми последних голов «Мадрида» в розыгрыше бразилец поучаствовал в пяти (2+3) – невероятный результат для игрока его амплуа. Гол в Турине довершил разгром «Ювентуса», гол «Баварии» позволил команде вернуться в игру, ассист на Бензема в ответке не дал «Мюнхену» почувствовать силу. Ассисты в финале – лишь украшение плей-офф, где был еще сказочный второй тайм с «Парижем».

Главная награда Марсело – бразилец поравнялся с легендарным Роберто Карлосом. По числу титулов в «Реале» защитник давно обошел кумира (18 против 13), но теперь к этому прибавилась еще и неофициальная ачивка – дружочек Криштиану на стабильном уровне компенсирует провалы в защите дико полезной игрой впереди. Так же, как Карлос.

Роберто говорил, что крайний защитник должен удивлять соперника, но не терять концентрацию. «Опасность заключается в том, чтобы ты можешь оставить пространство для соперника. Нужно понимать, когда подключаться, а когда – нет. Если ты потерял мяч в центре поля, противник оголит твою зону. Если ты потерял мяч у штрафной, мгновенно вступи в прессинг, чтобы отобрать его обратно», – расшифровал Карлос.

Рой Ходжсон сдерживал атакующие порывы бразильца в «Интере»: тренер выставлял Роберто на левом фланге полузащиты и не верил, что из того вырастет классный фулбек. У Карлоса было другого мнение, потому уже через год после переезда в Италию мужчина отправился покорять Мадрид. Там качества Роберто оценили в полной мере.

При Дель Боске и Капелло «Мадрид» ставил на идею с галактикос: она оказалась крайне успешной с точки зрения маркетинга, неудачной на поле, но Карлос реализовал ее лучше всех из звездной команды. Во-первых, Роберто почти не допускал ошибок в защите – его подключения в атаку заставляли соперника прижиматься: провернуть контру могли лишь реально крутые или просто выносливые ребята. Во-вторых, Роберто вообще не увлекался – пока его страховал на фланге Макелеле, Карлос по диагонали закрывал опорную зону француза.

Прогресс Марсело прошел по идентичной сюжетной линии. После переезда бразильца в Мадрид в 2006 году Флорентино Перес прямо сказал, что тот будет наследником Карлоса – возможно, становление в улетного фулбека не прошло бы так удачно, если бы не советы земляка.

Роберто помогал соотечественнику с адаптацией в «Реале», звал на совместные ужины, а еще давал полезнейшие рекомендации на поле. На тренировках Марсело заигрывался впереди (сказывалось, что на старте карьере исполнял вингера), за что ему регулярно прилетало от Каннаваро и Хайнце. Карлос научил новичка новым приемам – тот отказался от предложений по аренде и впитывал все, что ему говорили идол и тренеры.

Двенадцати месяцев со звездой, естественно, не хватило, чтобы поменять мышление Марсело – защитник окаменел при первой встрече с Карлосом, вслушивался в советы каждого партнера по команде, но реальный переворот случился только при Моуринью и Анчелотти. Первый полюбил его только спустя пару лет после назначения в «Реал», при втором Марсело провел ключевой матч в карьере: в финале ЛЧ-2014 с «Атлетико» бразилец выбежал на замену (в основе сыграл Коэнтрау), вспахал левый фланг Мадрида и убедил коуча, что он заслуживает большего.

Друзей объединяет еще одно важное качество – благодаря крутейшей физике оба закрывали весь фланг и освобождали партнеров. Для Карлоса напарником по краю был Зинедин Зидан, на деле бразилец позволял Зизу смещаться в центр и создавать там численный перевес. Это было важно сразу по двум обстоятельствам. Во-первых, Зидана не загоняли на фланг и не ограничивали ему пространство. Во-вторых, Зизу компенсировал недостаток техники Макелеле (не такой серьезный, как думал Перес) и предлагал вариант в середине.

«Мне понравилась мысль Дель Боске. Он говорил, чтобы в атаке я играл десятого номера и уходил в центр, а без мяча возвращался налево. Все это было ради баланса команды», – уточнял позже Зидан.

Тактика Дель Боске принесла «Мадриду» победу в финале ЛЧ-2002. Победный гол «Байеру» Зидан забил после ассиста от Карлоса: бразилец был на привычном для себя фланге, Зизу сместился в центр и по традиции подключил к умному движению невероятную пластику. Когда же Роберто не получал мяч, он забегал за спину защитникам – Зидан награждал черпаками.

В случае с Марсело все завязано на связке с Роналду. После трансфера в «Мадрид» португалец действовал в схожей с Зиданом манере, только вместо классных передач вразрез предпочитал бить после смещений в центр. Марсело соблюдал баланс и врывался по флангу – защитники не всегда понимали, кого им следует опекать.

Когда Роналду окончательно эволюционировал в нападающего (эпоха Зидана), задача для бразильца осложнилась вдвойне. Криш не слишком здорово отрабатывал еще при Моуринью (Особенный даже отчитывал земляка на треньках), при Зизу вообще перешел на игру в штрафной – Марсело настолько привык играть за двоих, что этот переход прошел почти безболезненно.

Развязывая руки напарнику, бразилец позволяет Криштиану создавать численный паритет в штрафной – очень важный пункт для «Мадрида», учитывая их акцент на подачи с фланга. Гол Бэйла в киевском финале идеально олицетворяет механизм: в момент навеса Марсело в боксе образовалась ситуация 3 в 3 (Бэйл, Бензема, Роналду против Ловрена, Ван Дейка и Робертсона) – отклеиться от соперника и пробить без помех в таких условиях гораздо проще, чем с подстраховкой у противника.

Всю дикость планки, которую установил Марсело, резюмирует схема 4-4-2, в которой у бразильца нет даже номинального партнера по краю. Зидан использовал расстановку в большинстве важных матчей сезона, Роналду играет в ней страйкера, защитнику помогает лишь ленивый в обороне Кроос – немец часто теряет зону и соперников за спиной. Уверенная игра Марсело с учетом всех этих обстоятельств – действительно вышка.

По итогу бразилец не только стал ключевым игроком «Мадрида» в плей-офф, но и сделал больше всех передач под удар для Роналду (7) и создал всего на четыре момента меньше, чем исполнитель стандартов Кроос (20 против 24). Слова защитника воплотились в реальность: он вошел в историю как Марсело и только во вторую очередь как наследник Роберто Карлоса.

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