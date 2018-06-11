«Нужны техничные игроки, а не мясники». Откуда в сборной Бельгии поколение суперзвезд

Недавно Роберто Мартинес вступил в клуб тренеров с проблемами элитного масштаба. Йоахим Лёв не взял на ЧМ Лероя Сане, Дидье Дешам отказал Антони Марсьялю, Александру Ляказетту и Кариму Бензема, Хулен Лопетеги огорчил испанскую диаспору из АПЛ, а Хорхе Сампаоли отцепил Мауро Икарди. Мартинес забраковал Раджу Наингголана и как бы напомнил: Бельгия тоже в топе, «красные дьяволы» настолько сильны, что даже отсутствие суперзвезды Серии А не повлияет на игру.

Сейчас бельгийская команда занимает третью строчку в рейтинге ФИФА – 20 лет назад страна не могла о таком даже подумать. На ЧМ-1998 сборная, самым звездным игроком которой был Марк Вильмотс из «Шальке», сгоняла три унылые ничьи, не вышла из группы и спровоцировала футбольных чиновников на реформы.

После турнира бельгийская федерация организовала съезд сильнейших тренеров страны, чтобы разобраться, как жить дальше. На ЧЕ-1980 Бельгия дошла до финала, на ЧМ-1986 финишировала четвертой – эти достижения помнили и держали в уме как ориентир. На совещании по спасению футбола специалисты пришли к нескольким выводам: нужно изменить концепцию развития юных игроков и утвердить единую тактическую схему для сборных всех возрастных групп.

Благодаря научным исследованиям местных университетов федерация выяснила, что в среднем за матч восьмилетний ребенок касался мяча всего пару раз. Детские тренеры получили нагоняй за то, что требуют от малышей результата, и начали больше акцентировать внимание на развитии техники пацанов. Для этого на тренировках детвору разбивали на маленькие группы: кто-то играл два на два, кто-то четыре на четыре. Максимум работы с мячом и дриблинга.

Обороне также уделили внимание – подрастающих защитников учили включать интеллект. «В детских командах «Андерлехта» запрещено вступать в отборы – про это расскажут в дубле. В раннем возрасте ребенок должен научиться читать игру и действовать на перехватах. То же самое с выносами: не стоит лупить куда попало. Нам нужны умные и техничные футболисты, а не мясники», – уточняет тренер академии «пурпурно-белых» Жан Киндерманс.

За основу игровой модели взяли расстановку 4-3-3. Тренеры сошлись на этой схеме, проанализировав работу «Аякса», «Барселоны», сборных Голландии и Франции. «Такая формация идеально нам подходила, потому что в ней можно вырастить разноплановых игроков, которые потом не потеряются в других расстановках. С 4-4-2 или 3-5-2 можно воспитать только работяг и бегунков», – объясняет бывший технический директор федерации Мишель Саблон.

Ускоренным переменам способствовал и Евро-2000, который Бельгия принимала совместно с Нидерландами. Государство неплохо заработало на туристах, и Саблон убедил правительство вложить часть выручки в детско-юношеский футбол. В результате за следующие несколько лет в стране построили восемь специализированных футбольных школ для парней от 14 до 18 лет. Они существовали автономно от академий клубов – Тибо Куртуа, Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку и другие молодые игроки приходили туда после основных тренировок, чтобы оттачивать мастерство с тренерами из федерации.

Еще одним фактором появления мегаталантливого поколения послужила политика Бельгии в отношении мигрантов. На ЧМ-2002 в составе бельгийской сборной было всего два футболиста с корнями из другой страны (Бранко Ступар и Мбо Мпенза), сейчас же таких – чуть ли не пол состава. Аксель Витсель, Маруан Феллайни, Мусса Дембеле и другие приносят сборной пользу, поэтому их происхождение мало волнует болельщиков.

Лидеры сборной подходят к пику карьеры, а это значит, что совсем скоро будет настоящая проверка для системы. Команда укомплектована по полной – молодым футболистам сложно пробраться в состав. С этой проблемой вовремя не справилась Голландия, которая будет смотреть ЧМ по телевизору. Чтобы талантливая молодежь не заканчивалась, федерация колдует уже сейчас: скоро в сборных начнут активно использовать занятия футзалом.

Ромелу Лукаку, Томас Мёнье, Эден АзарGetty Images

О шикарном подборе игроков в бельгийской сборной говорят давно, но сборная пока ничего серьезного не выиграла. В России наступит момент истины, игроки прекрасно все понимают и не скрывают желаний. «У нас отличная команда. Мы все играли большие матчи в Англии, Италии, Испании и знаем, что нужно делать. Фанаты, журналисты и вся Бельгия ждут победы. У нас золотое поколение, и мы хотим что-нибудь выиграть», – надеется Эден Азар. Возможно, у него и Де Брёйне получится лучше, чем у Стивена Джеррада и Фрэнка Лэмпарда.

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