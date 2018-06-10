Защитник сборной Польши приемом кунг-фу спас журналистку от упавшей стойки с освещением

Защитник сборной Польши Михал Паздан приступил к исполнению обязанностей за неделю до старта чемпионата мира.

Во время интервью с Сильвией Декьерт на журналистку внезапно свалилась стойка с освещением. 30-летний футболист среагировал мгновенно.

За реакцию и стиль спасения польские медиа провозгласили футболиста Кунг-Фу Паздан.

«У меня нет сомнений, что это лучший защитник страны», – написала позже Сильвия в инстаграме.

В первом матче группового этапа поляки сыграют с Сенегалом. Матч пройдет на «Открытие Арене» 19 июня.

Паздан прежде выступал на Евро-2008 и Евро-2016.

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