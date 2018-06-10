Eurosport
Защитник сборной Польши приемом кунг-фу спас журналистку от упавшей стойки с освещением
Защитник не только на словах, но и на деле.
Защитник сборной Польши Михал Паздан приступил к исполнению обязанностей за неделю до старта чемпионата мира.
Во время интервью с Сильвией Декьерт на журналистку внезапно свалилась стойка с освещением. 30-летний футболист среагировал мгновенно.
За реакцию и стиль спасения польские медиа провозгласили футболиста Кунг-Фу Паздан.
«У меня нет сомнений, что это лучший защитник страны», – написала позже Сильвия в инстаграме.
- В первом матче группового этапа поляки сыграют с Сенегалом. Матч пройдет на «Открытие Арене» 19 июня.
- Паздан прежде выступал на Евро-2008 и Евро-2016.
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