Навас (Коста-Рика), Милинкович-Савич (Сербия) и 23 швейцарца. Кого будет крушить Коутиньо в группе E

Бразилия

Топ

Неймар – самый дорогой футболист в истории и точно один из самых ненавидимых. Он восстановился от травмы и уже забил чудо-гол хорватам. C ЧМ у Нея личные счеты – в 2014-м он сломался в четвертьфинале и оставил бразильцев перед 1:7 от Германии. Он выиграл все с «Барселоной», принес «селесао» олимпийское золото и мечтает поднять в московское небо Кубок мира.

Неймар, БразилияGetty Images

Фрешмен

21-летний Габриэл Жезус – невозможный талант, настоящее и будущее сборной. После победы на Олимпиаде в футболке «Палмейрас» он отправился в «Сити» Гвардиолы и забил 20 мячей за 1,5 года в АПЛ. У него есть все, чтобы отлично пошуршать на русской земле, и Габи напомнит планете о настоящих бразильских форвардах.

Габриэл Жезус, БразилияGetty Images

Коуч

Тите выиграл все, что можно, с «Коринтианс», а потом подхватил сборную у Дунги. Он новичок в «селесао» и намерен вымарать из памяти позор в полуфинале с Германией. Пока у Тите получается: победа в отборе к ЧМ-2018 и сбалансированная игра Бразилии лучше всего остального хвалит тренера.

Тите, БразилияGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

Никто не знает, что бы случилось, если бы Неймар не травмировался в 2014-м. Теперь у Бразилии есть не только Ней – по сравнению с домашним ЧМ нападение сборной нарастило мяса и огневой мощи, Фред, Жо и Бернард дали дорогу более сильным Габи Жезусу, Фирмино и Дугласу Косте. Команда Тите наводит страх на соперников и считается претендентом как на победу в группе, так и на мировой трон.

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Швейцария

Топ

Гранит Джака метнулся в «Арсенал» из «Гладбаха» летом 2016-го за нереальные 40 миллионов евро. Талантливый левша в почете у тренера сборной, тогда как в «Арсенале» ему не выдают больших авансов. После невзрачного сезона на «Эмирейтс» у 25-летнего хава есть заманчивая возможность на ренессанс в футболке Швейцарии.

Гранит Джака, ШвейцарияImago

Фрешмен

Мануэль Аканджи оказался в старте сборной в самый ответственный момент – в стыках ЧМ-2018 с Северной Ирландией. 22-летний центрбек, за которого «Боруссия Д» заплатила 21,5 млн евро, уверенно действовал тогда, когда было нужно больше всего. Пара Аканджи с 21-летним Нико Эльведи из гладбахской «Боруссии» через пару лет вытеснит из памяти швейцарских фанов связку Шер-Джуру.

Мануэль Аканджи, ШвейцарияGetty Images

Коуч

Владимир Петкович выиграл с «Лацио» Кубок Италии-2013 и принял сборную Швейцарии от Оттмара Хитцфельда. За четыре года работы у него немного заслуг: 1/8 финала Евро-2016 и вылет по пенальти от Польши, а еще успешная квалификация на ЧМ-2018. В России тренеру нужно показывать, что ему не зря досталось это талантливое поколение.

Владимир Петкович, Джердан Шачири, ШвейцарияGetty Images

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Повод для оптимизма

Компактность и организация игры остаются главными чертами швейцарской команды. В ней нет суперзвезд (даже Джердан Шачири немного потух), но Швейцария остается неприятным соперником для любого. Сборная Владо Петковича накопила опыта и цинизма, чтобы отобрать очки в борьбе за плей-офф.

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Матчи группы E на ЧМ-2018

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Сербия

Топ

Александар Коларов, капитан и непререкаемый лидер команды. После возвращения в Италию 32-летний защитник провел отличный сезон в «Роме» и забил ирландцам мяч, который вывел сербов на ЧМ-2018. Для него этот турнир станет вторым в футболке национальной команды – Коларов был в Южной Африке-2010, но победы над Германией в группе ему явно не хватило.

Александар Коларов, СербияGetty Images

Фрешмен

Сергей Милинкович-Савич не вписывался в схемы Славо Муслина и не провел ни минуты в отборочных матчах. При новом тренере бриллиантик «Лацио» вошел в состав сербской экспедиции в России. Для 23-летнего проспекта это лето станет жарким: на ЧМ за ним будут смотреть пристальнее всего и отслеживать каждый евроцент от офферов топ-клубов.

Сергей Милинкович-Савич, СербияGetty Images

Коуч

Младен Крстаич принял сборную под конец отборочного цикла после ругани боссов федерации с Муслиным. Крстаич – часть знаменитой четверки сербских защитников (вместе с Видичем, Драгутиновичем и Гавранчичем), которая пропустила 1 мяч в 10 играх квалификации ЧМ-2006. Первоначально Младену оставили приставку «и.о.», но в России «орлы» не обратят внимание на формальности контракта тренера.

Младен КрстаичGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

Талант, класс, вдохновение – вот характеристики, навсегда заложенные в ДНК сербов. Ими они компенсируют недостаток в организации и опыте, которые есть, например, у Швейцарии. Тем не менее к команде, которая выиграла отборочную группу, добавился один из лучших полузащитников в Европе (Милинкович-Савич) с безумной мотивацией набить трансферную стоимость.

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Коста-Рика

Топ

Кейлор Навас втащил сборную в четвертьфинал ЧМ-2014 и за эти четыре года выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов. На последнем Каннском фестивале Навас представил биографический фильм о себе – футболисте, который приходит к славе через преданность к богу. То есть Кейлор прибудет в Россию в лучшем психоэмоциональном состоянии.

Кейлор НавасGetty Images

Фрешмен

Брайан Овьедо заслужил минуту славы в России, потому что на триумфальный ЧМ-2014 он не попал из-за страшного перелома ноги. Он далеко не мальчик (ему 28), но в возрастном составе костариканцев Овьедо один из самых младших. После ужасного сезона в «Сандерленде» Брайан более мотивирован, чтобы рвать на полях России.

Брайан Овьедо, Оскар Рамирес, Коста-РикаGetty Images

Коуч

Оскар Рамирес играл с Коста-Рикой еще на ЧМ-1990 в Италии. Теперь экс-полузащитник поработал на родине и выиграл пять чемпионств с «Алахуэленсе». Сначала Рамиреса назначили ассистентом, но через неделю Пауло Ванчопе подрался со стюардом на матче молодежек и расчистил Оскару путь в главные тренеры.

Оскар Рамирес, Коста-РикаEurosport

Состав

Повод для оптимизма

Коста-Рике нечего терять – от нее никто не ждет повторения или улучшения результата 2014-го. Теперь они играют в Европе, а не в Южной Америке, и это будет совсем другая история. Сенаторы типа Брайана Руиса и Кейлора Наваса все еще влияют на ключевые моменты игры, так что костариканцы еще способны забраться так же высоко.

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