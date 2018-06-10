Влить «Ерша» за 1,5 доллара и подраться. Что делать Роберту Левандовскому в Волгограде на ЧМ-2018

Чем известен миру Волгоград

Прежде всего названием – Сталинград. Проспекты, улицы, станции метро или астероиды, названные в честь Сталинграда, сейчас во многих точках мира и даже вселенной. Когда вы рассказываете иностранцам, из какого вы города, то при фразе «Хелло, ай эм фром Ростов», они лишь сделают вид, что знают такое местечко, а если «Хелло, ай эм фром Волгоград», то они сразу «О-о-о! Ай ноу Сталинград, мэн, гад блесс ю!»

Подвиг защитников Сталинграда известен всем, даже сильно далеким от Европы и Азии народам. В 1942-1943 годах в нем без преувеличений решалась судьба планеты.

Кем известен миру Волгоград

В спортивной категории это, конечно, Леонид Слуцкий – второй русский тренер по футболу на сегодня, не побоявшийся выйти из зоны комфорта и уехавший прогрессировать в более футбольные места, даже сквозь потенциальные угрозы карьере и благобыту. Тут же живет судья Малый. В 90-е, когда местный «Ротор» играл в еврокубках и нервировал вечно первый «Спартак», мир и Россия восхищалась их атакующей тройкой, стабильно оставляющей за сезон по 40-50 голов, – Есипов-Веретенников-Нидергаус. Вот остальные спортивные имена: Плющенко, Исинбаева, Слесаренко.

Еще среди почетных граждан Волгограда, например, и британская королева Елизавета, снайпер Василий Зайцев, архитектор Левитан, агент российской разведки Анна Чапман или вот мастер классического хора, австриец, чех по происхождению Курт Адлер.

Байка

Медведицкая гряда и Чертово логово. Очень странные зоны на севере Волгоградской области. Очевидцы утверждают, что тут что-то странное – какие-то НЛО, какие-то захоронения древних 2,5-метровых людей или наоборот карликов, странные пищащие звуки, странная кроваво-красная почва, странные деревья, похожие скорее на изворотливых и разрубленных червей, чем на сами деревья, странные шарообразные молнии, сжигающие верхушки этих деревьев, и весьма разумеется, что про эти вещи травят байки. Одна из них весьма жесткая.

Как-то пастух, что пас коров в этих краях, взял с собой трех внуков. Той же ночью прошел сильный град, и когда корова наступила на оголенный провод, дед было попытался оттащить ее за копыто, но ток вошел в него так же легко, как сам дед в главпочтамт за ежемесячной пенсией. У старшего внука спасти деда не получилось – его тоже ударило. Второго – просто прибило. Третий учил физику в школе и сообразил, что нельзя дотрагиваться до тела. Вывод: прогулял школу – прогулял жизнь.

Кто играет в Волгограде

А еще можно поставить на победителя ЧМ и даже выиграть деньги

Где снять инстастори

Из пафосного: Мамаев Курган. Это такой гигантский музей, даже комплекс, где самые остервенелые либералы-западники превращаются в советских патриотов. Здоровый холм, идеальный газон, лестница, фонтаны, памятники, много памятников, реальные звуки боев и свист дымящихся истребителей, вечный огонь и скульптура «Родина-мать зовет!», откуда приезжие – потому что открывается вид на город – узнают, насколько Волгоград – длинная 100-километровая махина. Далее – спуск к Волге и стадиону, потом парк, плавно переходящий в набережную, где музей-панорама, знаменитая мельница Гергардта и дом Павлова из Call of Duty. Оттуда на улицу Мира, которая выглядит, как европейская, потому что немцы строили, а в конце Аллея Героев – самое живое и драйвовое место Волгограда.

Из непафосного: пляж на острове Крит (надо перейти через мост).

Где праздновать победу

Вот как раз на Аллее Героев. Поесть, попить, выпить, закусить, поиграть во что-нибудь, посмотреть на раздевающихся женщин у шеста, посмотреть на Волгу, которая в зависимости от погоды меняет цвет – это все про Аллею Героев. Там же и клубы, и большущий экран, который для тех, кто не купил билет, и отреставрированные белые колонны, и стеклянная шайба, входящая в топ-3 европейских речпортов Европы по величине. Движение в этих местах уже перекрыто, поэтому шанс нарваться на оранжевую Lada Priora с надписью «НоГГано» (с двумя пистолетами на месте двух Г), собирающую пыль с асфальта задним бампером, крайне низок.

Где топить горе

Если это про обидчиков, то лучше всего в самой Волге, если про душевное горе – то на улице Советская. Вдоль нее десятки лучших баров города, в том числе гастропаб «Пивная библиотека». Там – лучшее пиво Волгограда, его очень много, а еще туда захаживает английский миллионер и меценат Грэм Кентслей. Это человек, который зачем-то переехал в Волгоград, а теперь устраивает вечеринки для англоговорящих. Так что если вы ни-ни по-русски, идите туда и надейтесь на свободный стол.

Куда не соваться

Это любой район (их восемь штук), кроме Центрального. Определение размыто. В Волгограде не два, а три типа таких районов: безопасные, опасные и опасные-2. Но просто постарайтесь казаться своим, не бойтесь смотреть в глаза, и вас никто не тронет. Ни цыгане с «Ангарского» и «Гумрака», ни наркоторговцы с Кировского, ни беспризорники с Ворошиловского, ни дагестанские гопники с «Красного», ни скинхеды с нижнего «Тракторного». Впрочем, ни одна туристическая карта не приведет вас никуда кроме Центрального района. А в Центральном все нормально.

Еда

Котлета по-киевски – это то, о чем не знают даже жители других регионов России. Своеобразная, но почему-то популярная еда стала эдаким символом: все волгоградцы ее едят и покупают. Она есть с маслом, есть с грибами и с сыром и грибами. Пробуйте третий вариант.

Кровавый арбуз, который едят москвичи и не подозревают, что он из Волгограда. Если постараться, можно найти такой уже в июле, хотя лучшее время для него – конец августа.

Раки. Раньше их ловили, просто опуская руку в реку, сейчас – нет, но хуже они от этого не стали. Россия – одна из немногих стран, где пиво предпочитают еще с чем-то (либо с водкой, либо с чем-то соленым), и раки – восхитительное дополнение, даже если вы вообще не любите заедать чем-то пиво.

Выпивка

Самый простой и дешевый способ отметить кражу кошелька – коктейль «Ерш». Идете в «Суперман» на Чуйкова. Бутылка водки «Зеленая марка» – одна штука, бутылка пива «Волжанин» – одна штука, пластиковый стакан 0,5 литра – одна штука. Наливаем в него 0,3 пива и 0,2 водки, размешиваем – до свидания.

Что делать, если нет денег даже не это? Коммерческий «Ерш» за полтора доллара – пиво «Балтика 9». Две баночки по 0,5 – до свидания.

Что увезти с собой

Во-первых, здоровье. Во-вторых, совесть. В-третьих, военные сувениры, продающиеся на блошиных рынках. Это может быть реальная гильза времен ВОВ, каска, медаль, значок, пилотка с красной звездой, марки – ну где еще, если не в бывшем Сталинграде?

Где играть в футбол

ВолгоградGetty Images

«Волгоград Арена»

Дата открытия: 2018 год

Вместимость: 45 568 зрителей

Арена находится в историческом центре города у подножья Мамаева Кургана, рядом с Центральным парком культуры и отдыха (ЦПКиО) и лучшим парком Волгограда «Баку», который построили азербайджанцы. Когда-то тут была нефтебаза, потом вместо нее возвели стадион на 40 тысяч зрителей. Приезжал даже Фидель Кастро.

На нем играл местный «Ротор». Потом «Ротор» стал бедным, Волгоград – без большого футбола, затем Россия выиграла заявку на ЧМ, и в 2010-м, когда еще точно не знали, какие города примут турнир, Путин пошутил: «Как без Сталинграда побеждать-то?» Решили снести старый и построить на его месте новый стадион.

Архитекторы придали ему черты перевернутой короны, длина окружности которой в самой верхней точке достигает почти километра. Несущие конструкции создают образ праздничного салюта победы, особенно эффектный с подсветкой в темное время. Если смотреть на стадион сверху, то лестницы, ведущие к нему, и благоустроенная территория образуют пятиконечную звезду. Безопасность здесь обеспечивают 1800 видеокамер. Все они способны распознавать лица – если кто-то проникнет на стадион без FAN-ID, камеры быстро сообщат об этом людям в синих комбинезонах.

Большая часть зрителей будет прибывать со стороны ЦПКиО: именно там, на расстоянии фанатской мили от стадиона, оборудована площадка фан-феста – главного места встречи болельщиков. Можно прибыть сюда и по воде – из Центрального речного порта. Раньше прогулочные корабли доходили до стадиона и разворачивались, но теперь от стадиона к набережной спускаются две дополнительные лестницы, прямо к новенькому причалу.

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