Икарди забил на ЧМ-2018 и укатил в Африку, откуда похвастался татушками, женой и фоткой без трусов

Капитан «Интера» Мауро Икарди утешил себя после непопадания на ЧМ-2018 путешествием по Африке в компании Ванды Нары.

Семейка погладила по хоботу живого слона.

И прокатилась в метре от льва.

Но абсолютным разрывом стала слегка зацензуренная пикча Икарди.

Но тебе больше зайдут фотки Нары. После путешествия по саванне пара перебралась на Сейшелы.

Икарди во второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А, в третий раз забил больше 20 голов, но при этом у него всего 4 матча за сборную Аргентины.

16 июня Аргентина начнет выступление на ЧМ-2018 матчем с Исландией на «Открытие Арене».

Месси лишил Икарди чемпионата мира. Без Мауро Аргентина точно не выиграет

Подписывайся на наш канал в телеграме