Икарди забил на ЧМ-2018 и укатил в Африку, откуда похвастался татушками, женой и фоткой без трусов
Не взяли на первенство мира – не беда.
Капитан «Интера» Мауро Икарди утешил себя после непопадания на ЧМ-2018 путешествием по Африке в компании Ванды Нары.
Семейка погладила по хоботу живого слона.
И прокатилась в метре от льва.
Но абсолютным разрывом стала слегка зацензуренная пикча Икарди.
Но тебе больше зайдут фотки Нары. После путешествия по саванне пара перебралась на Сейшелы.
- Икарди во второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А, в третий раз забил больше 20 голов, но при этом у него всего 4 матча за сборную Аргентины.
- 16 июня Аргентина начнет выступление на ЧМ-2018 матчем с Исландией на «Открытие Арене».
Месси лишил Икарди чемпионата мира. Без Мауро Аргентина точно не выиграет
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