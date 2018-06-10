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Икарди забил на ЧМ-2018 и укатил в Африку, откуда похвастался татушками, женой и фоткой без трусов

Икарди забил на ЧМ-2018 и укатил в Африку, откуда похвастался татушками, женой и фоткой без трусов
Eurosport

4 ч. назад

Не взяли на первенство мира – не беда.

Капитан «Интера» Мауро Икарди утешил себя после непопадания на ЧМ-2018 путешествием по Африке в компании Ванды Нары.

Семейка погладила по хоботу живого слона.

И прокатилась в метре от льва.

Но абсолютным разрывом стала слегка зацензуренная пикча Икарди.

Но тебе больше зайдут фотки Нары. После путешествия по саванне пара перебралась на Сейшелы.

  • Икарди во второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А, в третий раз забил больше 20 голов, но при этом у него всего 4 матча за сборную Аргентины.
  • 16 июня Аргентина начнет выступление на ЧМ-2018 матчем с Исландией на «Открытие Арене».

Месси лишил Икарди чемпионата мира. Без Мауро Аргентина точно не выиграет

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