Eurosport

Сын Криштиану Роналду положил мяч в девятку и забил через себя. Батя чуть не порвался от гордости

Сын Роналду положил мяч в девятку и забил через себя. Батя чуть не порвался от гордости
Eurosport

3 ч. назад

Португальцы просматривают будущего капитана сборной.

Сборная Португалии разгромила Алжир в контрольном матче за неделю до старта ЧМ-2018 – 3:0. Но главное шоу началось после финального свистка.

К капитану «селесау» Криштиану Роналду на поле присоединился его первенец Криштиану-младший. Парнишке всего 7 лет, а он уже дает фору отцу по ударам в девятку.

А еще Криштианинью не хуже бати бьет через себя.

Правда, пользователи твиттера намекают, что техникой прыжка Криштианинью больше напоминает Лионеля Месси.

  • 17 июня Криштиану-младшему стукнет 8 лет.
  • За 2 дня до днюхи сына Криштиану-старший будет тиранить Испанию на стадионе «Фишт» в Сочи.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Даже парни из квалификации подняли большие деньги». Все о призовых «Ролан Гаррос»-2018

01:58
Популярные видео
«Посмотрела «Тренер», «Движение вверх» и «Лед» за неделю». Топ-фильмы от участников «Ролан Гаррос»
 657 просмотров5 ч
Златан накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»
4 753 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться