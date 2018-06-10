Eurosport
Сын Криштиану Роналду положил мяч в девятку и забил через себя. Батя чуть не порвался от гордости
Португальцы просматривают будущего капитана сборной.
Сборная Португалии разгромила Алжир в контрольном матче за неделю до старта ЧМ-2018 – 3:0. Но главное шоу началось после финального свистка.
К капитану «селесау» Криштиану Роналду на поле присоединился его первенец Криштиану-младший. Парнишке всего 7 лет, а он уже дает фору отцу по ударам в девятку.
А еще Криштианинью не хуже бати бьет через себя.
Правда, пользователи твиттера намекают, что техникой прыжка Криштианинью больше напоминает Лионеля Месси.
- 17 июня Криштиану-младшему стукнет 8 лет.
- За 2 дня до днюхи сына Криштиану-старший будет тиранить Испанию на стадионе «Фишт» в Сочи.
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