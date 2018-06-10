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Лео Месси – о завершении карьеры в сборной после ЧМ: «Это зависит от того как мы сыграем на турнире»
Возможно, последняя возможность выиграть что-то значимое со сборной.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной после ЧМ-2018.
«Это зависит от того, как мы сыграем и как все сложится для нас. Поражения в трех финалах осложнили наши отношения с аргентинской прессой. Мы по-разному смотрим на значимость выхода в финал. Выйти туда непросто, нужно ценить это», – сказал Месси в интервью Sport.
- Аргентина дважды проиграла в финале Кубке Америки Чили и уступила в финале ЧМ-2014 Германии.
- Со сборной Месси выиграл только золото Олимпиады в Пекине.
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