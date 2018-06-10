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Мохамед Салах: «Плечу становится лучше, но еще неизвестно, сыграю ли я в первом матче ЧМ»

Салах: «Плечу становится лучше, но еще неизвестно, сыграю ли я в первом матче ЧМ»
Eurosport

3 ч. назад

Новость, которую с интересом прочитают в Уругвае.

Нападающий сборной Египта рассказал о восстановлении к ЧМ-2018 после травмы.

«Я чувствую, что моему плечу становится лучше, но еще неизвестно, сыграю ли я в первом матче. Перспективы сборной Египта на чемпионате мира? Слишком рано говорить об этом. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет», – цитирует Салаха «Спорт-Экспресс».

  • Мохамед получил травму в финале Лиги чемпионов после столкновения с Серхио Рамосом.
  • Первый матч на ЧМ-2018 Египет проведет против Уругвая, второй – против сборной России.

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