Мохамед Салах: «Плечу становится лучше, но еще неизвестно, сыграю ли я в первом матче ЧМ»

Нападающий сборной Египта рассказал о восстановлении к ЧМ-2018 после травмы.

«Я чувствую, что моему плечу становится лучше, но еще неизвестно, сыграю ли я в первом матче. Перспективы сборной Египта на чемпионате мира? Слишком рано говорить об этом. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет», – цитирует Салаха «Спорт-Экспресс».

Мохамед получил травму в финале Лиги чемпионов после столкновения с Серхио Рамосом.

Первый матч на ЧМ-2018 Египет проведет против Уругвая, второй – против сборной России.

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