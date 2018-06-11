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Станислав Черчесов: «Саудовская Аравия играет как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили»

Черчесов: «Саудовская Аравия играет как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили»
Eurosport

1 час назад

Аналитика, которую ждали.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях команды на домашнем чемпионате мира.

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы. Играем в обороне так, в атаке так, но свои 15%, пожалуйста, внеси, как в последнем матче. Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил. И все получили удовольствие, вот и все.

У нас, я изначально говорил, девиз: «Свобода, но ответственность». Потому что несвободный человек не может себя проявлять. Все, что нужно знать о первом сопернике сборной России, уже известно. Надо отдать должное Саудовской Аравии – они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию.

Они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришел. Определенный стиль у них есть – играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили», – сказал Черчесов в интервью «НТВ».

  • Первый матч сборная сыграет с саудитами 14 июня.
  • ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

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