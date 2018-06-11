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Calciomercato: «Милан» просмотрит Александра Головина на матче открытия
Топ-клубов, незаинтересованных в игроке сборной России, почти не осталось.
Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин может стать творцом возрождения великого клуба.
Как стало известно Сalciomercato, матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии посетят представители «Милана» с целью просмотреть 22-летнего футболиста.
- Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники».
- Головин выступает за основу ЦСКА с 2012 года. На его счету 113 матчей и 13 голов за красно-синих. Контракт Александра рассчитан до 2021 года.
- Интерес к футболисту помимо «Милана» проявляют «Монако», «Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Наполи».
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