Французов порадовали божественными постерами, картинами и матрешками на базе команды в Истре

Не только на кратовской базе работают креативные ребята. В Истре, где остановилась сборная Франции, на дверях каждого гостиничного номера были размещены нарисованные портреты футболистов по пояс, а на стенах – постеры в полный рост.

Антуану Гризманну понравилось.

Килиану Мбаппе – тоже.

Преснель Кимпембе сделал два фото и не пожалел одобряющих смайликов.

Бенжамен Менди похвастался матрешками.

Поль Погба последовал примеру Криштиану Роналду и ничего не опубликовал.

16 июня Франция проведет первый матч на ЧМ-2018.

Соперником «трехцветных» станет Австралия, игра пройдет в Казани.

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