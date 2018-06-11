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Французов порадовали божественными постерами, картинами и матрешками на базе команды в Истре

Французов порадовали божественными постерами, картинами и матрешками на базе команды в Истре
Eurosport

2 ч. назад

Как минимум у сборных Франции и Португалии останутся положительные воспоминания об организаторах ЧМ-2018.

Не только на кратовской базе работают креативные ребята. В Истре, где остановилась сборная Франции, на дверях каждого гостиничного номера были размещены нарисованные портреты футболистов по пояс, а на стенах – постеры в полный рост.

Антуану Гризманну понравилось.

Килиану Мбаппе – тоже.

Преснель Кимпембе сделал два фото и не пожалел одобряющих смайликов.

Бенжамен Менди похвастался матрешками.

Поль Погба последовал примеру Криштиану Роналду и ничего не опубликовал.

  • 16 июня Франция проведет первый матч на ЧМ-2018.
  • Соперником «трехцветных» станет Австралия, игра пройдет в Казани.

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